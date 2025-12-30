ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની રાશિમાં સૂર્યનો પ્રવેશ, 2026ની શરૂઆતથી આ 4 રાશિના જાતકો બનશે ધનવાન

Surya Gocahr: વર્ષ 2026મા સૂર્ય 14 જાન્યુઆરીએ ધનમાંથી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શનિની રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર વિશેષ માનવામાં આવી રહ્યું છે. વૈદિક પંચાંગ અનુસાર સૂર્ય ગોચરની શુભ અસર ચાર રાશિના જાતકો પર થશે.
 

Updated:Dec 30, 2025, 12:51 PM IST

Surya Gochar 2026: નવા વર્ષ 2026મા ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું પ્રથમ રાશિ પરિવર્તન 14 જાન્યુઆરીએ થશે. આ દિવસે સૂર્ય ધન રાશિથી નીકળી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. મકર રાશિના સ્વામી શનિ દેવ છે અને શાસ્ત્રમાં શનિને સૂર્યનો પુત્ર માનવામાં આવે છે. તેવામાં જ્યોતિષવિદોનું માનવું છે કે સૂર્ય જ્યારે મકર રાશિમાં ગોચર કરશે તો ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ ફળ આપશે. આવો જાણીએ આ ગોચર કયા જાતકો માટે શુભ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

મેષ રાશિ

સૂર્યનું આ રાશિ પરિવર્તન તમને કરિયરના મોર્ચા પર અવિશ્વસનીય લાભ આપવાનું છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી મહેનત અને પરિણામની પ્રશંસા થશે. સરકારી ક્ષેત્ર કે ઊંચા પદ પર નોકરી મેળવવાનો પ્રયાસ કરતા લોકો માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. આવક સાથે જોડાયેલા મામલામાં સુધાર આવશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.  

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. પરંતુ સૂર્ય મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે તો સિંહ રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. આ ગોચર તમારો આત્મવિશ્વાસ વધારશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત કરશે. વ્યાપારિક નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. તમારા નફામાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. પૈસાની લેતી-દેતી સમજી વિચારીને કરો.

વૃશ્ચિક રાશિ

સૂર્યનો મકર રાશિમાં પ્રવેશ તમારા આર્થિક મામલામાં સ્પષ્ટતા લાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ કે મહત્વના કામ ફરી ગતિ પકડી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ કે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓનો સહયોગ મળવાની સંભાવના છે. રોકાણ કે પૈસાની લેતી-દેતી સમજી વિચારીને કરો. વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સપનું પૂરુ થઈ શકે છે.

ધન રાશિ

વર્ષ 2026નું પ્રથમ સૂર્ય ગોચર તમારા જીવનમાં સ્થિરતા અને સાચી દિશા આપનારૂ સાબિત થઈ શકે છે. તમે ઉર્જાનો સારો ઉપયોગ કરી શકશો. લક્ષ્ય પર ધ્યાન રહેશે અને કોઈ મોટી સફળતાની સીડી તરફ અગ્રેસર રહેશો. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમય વ્યાવહારિક નિર્ણય લેવાનો છે, જે આગળ ચાલી ભાગ્ય અને આત્મવિશ્વાસ બંનેને મજબૂત કરી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

