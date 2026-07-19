/શનિના નક્ષત્રમાં સૂર્ય ગોચર, 20 જુલાઈથી આ 4 રાશિઓને મોજે-મોજ, અચાનક વધશે સંપત્તિ !

Surya Gochar 2026 : સૂર્ય 20 જુલાઈથી નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. તે આવતીકાલથી 3 ઓગસ્ટ સુધી શનિના નક્ષત્રમાં રહેશે. કન્યા અને તુલા સહિત કુલ ચાર રાશિઓને આ ગોચરનો લાભ મળવાનો છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળિ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Surya Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોનું રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 20 જુલાઈના રોજ, સૂર્ય ફરી એકવાર પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓના આધારે, સૂર્ય શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 3 ઓગસ્ટ સુધી ત્યાં રહેશે. આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ખાસ શુભ રહેશે.
આ સમયગાળો વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવી શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના વરિષ્ઠ લોકોનો સહયોગ મળવાની શક્યતા છે, જેનાથી કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થઈ શકે છે. નવી નોકરી અથવા વ્યવસાય શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહેલા લોકો માટે આ સમય સહાયક સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં નફાના સંકેતો છે.
સૂર્યના નક્ષત્રમાં આ ફેરફાર તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે રાહત લાવી શકે છે. કામ પર નવી જવાબદારીઓ સાથે તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી પ્રશંસા પણ મળી શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ અથવા યોજના પર કામ શરૂ કરવા માંગતા લોકોને સફળતા મળવાની શક્યતા છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ ધીમે ધીમે સુધરશે અને ખર્ચને નિયંત્રણમાં રાખવાનું સરળ બનશે.
20 જુલાઈથી મકર રાશિના જાતકોને તેમના કારકિર્દી અને વ્યવસાય બંનેમાં લાભ જોવા મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. તમે અટકેલું ભંડોળ પાછું મેળવી શકો છો અને નવા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા સોદાઓથી લાભ થવાના સંકેતો છે. તમારી મહેનતનું ફળ મળવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
કાલથી શરૂ થતું સૂર્ય ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે નવી તકો લાવી શકે છે. લાંબા સમયથી રાહ જોવાતા કાર્યોમાં સફળતા મળવાની શક્યતા છે. નોકરીમાં કરેલા પ્રયત્નો ફળ આપી શકે છે, જ્યારે વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને નવા સોદા અથવા તકોથી લાભ થવાની શક્યતા છે. અટકેલા કાર્યો ફરીથી ગતિ મેળવી શકે છે.
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