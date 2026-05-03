સૂર્યનું શત્રુ રાશિમાં પ્રવેશથી આ 4 રાશિઓનો શરૂ થશે મુશ્કેલ સમય, કરિયર પર સંકટ અને સંબંધોમાં વધશે તણાવ!

Surya Gochar 2026 in Taurus: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી અનુસાર, ગ્રહોના રાજા સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. સૂર્ય ગ્રહ અને વૃષભ રાશિ વચ્ચે શત્રુતાનો ભાવ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, 15 મે 2026ના રોજ જ્યારે સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે કઈ 4 રાશિના જાતકોએ વિશેષ સાવધાન રહેવું પડશે.

Updated:May 03, 2026, 08:30 PM IST

કરિયર પર નકારાત્મક અસર પડશે

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય દેવ 15 મે 2026ના રોજ વૃષભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. વૃષભ એ સૂર્યની શત્રુ રાશિ માનવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્યનું શત્રુ રાશિમાં ગોચર કરવું કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારજનક બની શકે છે. વૃષભ રાશિમાં સૂર્યનું આ ગોચર મુખ્યત્વે કરિયર, સ્વાસ્થ્ય અને અંગત સંબંધો પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ રાશિઓ માટે આ સમય સારો નથી.

વૃષભ રાશિ

સૂર્ય 15 મે 2026ના રોજ આ જ રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે, જે તેમની શત્રુ રાશિ છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્યના આ ગોચરથી કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓ સાથે વૈચારિક મતભેદ થઈ શકે છે. કાર્યોમાં વિલંબ અને અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં ઘટાડો થઈ શકે છે અથવા સ્વભાવમાં બિનજરૂરી ક્રોધ અને ચીડિયાપણું વધી શકે છે. માથાનો દુખાવો અથવા આંખોને લગતી સમસ્યાઓ પ્રત્યે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

તુલા રાશિ

તુલા રાશિનો સ્વામી પણ શુક્ર છે, જે સૂર્ય સાથે શત્રુતાનો ભાવ રાખે છે. આવી સ્થિતિમાં સૂર્યના આ ગોચરથી નોકરી કરતા જાતકો ઓફિસ રાજકારણનો શિકાર બની શકે છે. મહેનત પ્રમાણે પરિણામ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડશે. ધન હાનિના યોગ બની શકે છે, તેથી રોકાણ કરતા પહેલા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ જરૂર લેવી. વાણી પર નિયંત્રણ ન રાખવાથી પરિવાર અને જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં તણાવ વધી શકે છે.

મકર રાશિ

શનિની આ રાશિ માટે સૂર્યનું ગોચર સંઘર્ષ વધારી શકે છે. કરિયરમાં સ્થિરતાનો અભાવ હોઈ શકે છે અને અચાનક બદલી અથવા જવાબદારીમાં ફેરફારના સંકેતો છે. ભવિષ્યને લઈને અજ્ઞાત ભય અને માનસિક તણાવ હાવી થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મચારીઓ પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવો, અન્યથા વિશ્વાસઘાત મળી શકે છે.

કુંભ રાશિ

શનિની બીજી રાશિ હોવાને કારણે સૂર્યની અહીં પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. વેપારમાં મંદીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ ડીલ કે પ્રોજેક્ટ્સ અંતિમ સમયે અટકી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા રહી શકે છે અને સુખ-સુવિધાઓમાં ઉણપ અનુભવાશે. સામાજિક માન-સન્માનમાં ઘટાડો થવાની આશંકા છે, તેથી કોઈપણ વિવાદાસ્પદ મામલાથી દૂર રહેવું.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

