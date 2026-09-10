/Surya Gochar 2026: ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું મહાગોચર! 17 સપ્ટેમ્બરથી આ 5 રાશિઓ થશે માલામાલ

Surya Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ગ્રહોના રાજા, આત્મા અને વહીવટી ક્ષમતાના કારક સૂર્ય દેવ 17 સપ્ટેમ્બર 2026ના સિંહ રાશિમાંથી નીકળી પોતાની મિત્ર રાશિ કન્યામાં ગોચર કરશે, જેને કન્યા સંક્રાંતિ કહેવામાં આવે છે. આવો જાણીએ સૂર્ય ગોચરથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
Surya Gochar 2026: 17 સપ્ટેમ્બર 2026ના સૂર્ય દેવ સિંહ રાશિમાંથી નીકળી પોતાની મિત્ર રાશિ કન્યામાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય ગ્રહને રાજા, આત્મા, પિતા, માન-સન્માન અને વહીવટી ક્ષમતાનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે સૂર્ય કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તો તેને કન્યા સંક્રાંતિ પણ કહેવામાં આવે છે. કન્યા રાશિમાં સૂર્યનું આ ગોચર લગભગ એક મહિનો (17 ઓક્ટોબર) સુધી રહેશે. આ દરમિયાન કન્યા રાશિમાં બિરાજમાન બુધ ગ્રહ સાથે સૂર્યની યુતિ થશે, જેનાથી બુધાદિત્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે. સૂર્યના આ રાશિ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિઓને બમ્પર લાભ મળી શકે છે.
શત્રુઓ પર વિજયઃ છઠ્ઠા ભાવમાં સૂર્યનું ગોચર તમારા પોતાના વિરોધીઓ અને હરીફો પર તમને ભારે રાખશે. આ દરમિયાન જો કોઈ કાયદાકીય મામલો કે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે તો નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી બીમારીમાં રાહત મળશે અને તમારી ઉર્જાનું સ્તર વધશે.
તમારી રાશિના સ્વામી સૂર્યનું બીજા (ધન) ભાવમાં ગોચર આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનાવશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે. તમારી વાતોનો લોકો પર ઊંડો પ્રભાવ પડશે, જેનાથી કાર્યક્ષેત્ર અને સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન વધશે. પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળશે અને બચત કરવામાં સફળતા મળશે.
સૂર્યનું ગોચર તમારા દશમ (કર્મ) ભાવમાં થશે, જેને કાર્યક્ષેત્ર માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. નોકરીયાત લોકોને આ દરમિયાન પ્રમોશન, પગાર વધારો કે ઈચ્છીત જગ્યાએ ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. સરકારી ક્ષેત્ર કે ઉચ્ચ અધિકારીઓથી લાભ મળવાની પ્રબળ સંભાવના છે. બિઝનેસમાં સારો લાભ થઈ શકે છે.
સૂર્ય તમારી રાશિના અગિયારમાં (લાભ) ભાવમાં ગોચર કરશે. તેનાથી તમારી આવકનું નવું માધ્યમ બનશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલી યોજનાઓ પૂરી થશે. રોકાણથી મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર મોટા અધિકારીઓ અને વરિષ્ઠ લોકોનું સમર્થન મળશે.
નવમાં (ભાગ્ય) ભાવમાં સૂર્ય ગોચર તમારા સૂઈ ગયેલા ભાગ્યને જગાડશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં રૂચિ વધશે. વેપાર કે નોકરીના સિલસિલામાં કરવામાં આવેલી યાત્રા લાભકારી સાબિત થશે. વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઈચ્છીત સફળતા મળવાનો યોગ છે.