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સૂર્યએ બનાવ્યો બુધાદિત્ય યોગ, 9 દિવસ સુધી આ 4 રાશિઓને મોજે મોજ, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 17, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:59 PM IST

Surya Gochar 2026 : સૂર્ય કન્યા રાશિમાં પ્રવેશતા જ બુધાદિત્ય યોગ બન્યો છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આગામી 9 દિવસ સુધી આ ચાર રાશિના જાતકોને આર્થિક લાભ અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિની તકો મળી શકે છે.
 

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Surya Gochar 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોની ચાલમાં થતા ફેરફારોનું વિશેષ મહત્વ છે. 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૂર્ય સિંહ રાશિમાંથી નીકળીને કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ્યો છે. સૂર્ય લગભગ એક મહિના સુધી એટલે કે 17  ઓક્ટોબર સુધી કન્યા રાશિમાં રહેશે. ખાસ વાત એ છે કે કન્યા રાશિમાં સૂર્ય અને બુધની યુતિથી બુધાદિત્ય યોગ બન્યો છે, આ યોગ 26 સપ્ટેમ્બર સુધી રહેશે. આ સમયગાળો અમુક રાશિઓ માટે નોકરી, વ્યવસાય અને આર્થિક બાબતોમાં સારી તકો લાવી શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ2/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર આર્થિક બાબતોમાં ફેરફાર લાવી શકે છે. આવક વધારવાના નવા માર્ગો ખુલી શકે છે. નોકરીના હોદ્દા અથવા જવાબદારીઓમાં ફેરફાર શક્ય છે. વેપારીઓને પણ નફાની નવી તકો મળી શકે છે. તમને પરિવાર સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે.   

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

આ ગોચર તુલા રાશિના જાતકોની કારકિર્દી માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં કરેલી મહેનતનું સારું પરિણામ મળવાની અપેક્ષા છે. વેપારીઓ માટે નવા લોકો સાથે જોડાણ કરવું અને નવા સંપર્કો સ્થાપિત કરવા ફાયદાકારક બની શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને કોઈ જૂના પ્રોજેક્ટ અથવા અધૂરા કાર્યને પૂર્ણ કરવાની તક મળી શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો પણ છે.

મેષ રાશિ4/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ રાશિ પરિવર્તન કાર્યક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. કેટલાક લોકો નોકરી બદલવા અથવા કારકિર્દીમાં નવું પગલું ભરવાનું વિચારી શકે છે. વેપારીઓ માટે નવા લોકો સાથે સંપર્ક કરવો ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જૂના અથવા અટકેલા કાર્યોમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. 

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર શિક્ષણ અને કારકિર્દીના ક્ષેત્રમાં ફેરફારો લાવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની મહેનત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે. જેઓ નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમને નવી તકો મળી શકે છે. પરિવારના સહયોગથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં પણ અનુકૂળતા મળી શકે છે. 

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Surya Gochar
Budhaditya Yog

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