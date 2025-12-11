16 ડિસેમ્બરથી આ 3 રાશિના જાતકોનું સૂતેલું ભાગ્ય જાગશે, સૂર્ય દેવના આશીર્વાદથી દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા
Surya Gochar 2025 : 16 ડિસેમ્બરે સૂર્યના ધન રાશિમાં પ્રવેશ સાથે ખરમાસ શરૂ થશે. આ ગોચર 14 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે અને આ સમય દરમિયાન ત્રણ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે. આ ગોચર મેષ, સિંહ અને ધન રાશિ માટે માન, લાભ અને તકો લાવશે.
Surya Gochar 2025 : 16 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. આ ગોચર ખર્માસની શરૂઆત કરશે, જે 14 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી ચાલશે. આ ગોચર વર્ષના અંતિમ દિવસોમાં ઘણી રાશિઓના જીવનમાં મોટા ફેરફારો લાવશે.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય પોતે સિંહ રાશિનો અધિપતિ છે, તેથી આ ગોચર તમારા માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. વ્યવસાયમાં ઉત્પાદન અને નફામાં સુધારો થવાની શક્યતા રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરવાની તકો મળશે. સૂર્યનું આ ગોચર તમારા માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. સરકારી નોકરી મેળવવાની શક્યતાઓ મજબૂત બનશે.
ધન રાશિ
સૂર્યનું ગોચર ધન રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ પરિણામો લાવશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની શક્યતાઓ છે. તમને વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશમાં નોકરીની તક પણ મળી શકે છે. તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળવાથી તમારા સામાજિક માન-સન્માનમાં વધારો થશે. કામ પર તમારો પ્રભાવ વધશે અને તમને તમારા વરિષ્ઠ લોકો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિ પર સકારાત્મક અસર કરશે. જો કામમાં લાંબા સમયથી મંદી રહી હોય, તો પરિસ્થિતિ ઝડપથી સુધરશે. અટકેલા પૈસા પાછા મેળવવા અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ માટે માર્ગો ખુલવાની શક્યતા છે. પરિવારમાં ખુશી વધશે.
