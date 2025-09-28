10 ઓક્ટોબર સુધી 'સૂર્ય'ની જેમ ચમકશે ભાગ્ય, બંને હાથમાં થશે નોટોનો વરસાદ, આ જાતકોનો ગોલ્ટન ટાઈમ શરૂ
Surya Nakshatra Gochar 2025: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દેવએ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરી લીધું છે. સૂર્ય હવે હસ્ત નક્ષત્રમાં ભ્રમણ કરી રહ્યાં છે. સૂર્ય 10 ઓક્ટોબર સુધી હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેશે અને 3 રાશિના જાતકોને બમ્પર લાભ આપશે.
Sun Nakshatra Transit 2025: જ્યોતિષ અનુસાર સૂર્ય 1 મહિનામાં રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આ વચ્ચે નક્ષત્ર પરિવર્તન પણ કરે છે. 27 સપ્ટેમ્બરે સવારે સૂર્ય દેવે હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કર્યું છે. સૂર્યની ચાલમાં આ ફેરફાર કેટલાક જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવશે.
10 ઓક્ટોબર સુધી સૂર્યદેવ રહેશે મહેરબાન
પંચાગ અનુસાર સૂર્યએ 27 સપ્ટેમ્બરે સવારે 7.14 કલાકે હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કર્યું છે. ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 10 ઓક્ટોબરે સાંજ સુધી હસ્ત નક્ષત્રમાં રહેવાના છે. જાણો આ દરમિયાન કયા જાતકોનું ભાગ્ય સૂર્ય દેવ ચમકાવશે.
વૃષભ રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના લોકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમને ઉર્જાનો અનુભવ થશે, જેનાથી બધા કામ ઝડપથી પૂર્ણ થશે. કામમાં સફળતા મળશે. ધનલાભ થશે. કોઈ શુભ સમાચાર મળશે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં પોઝિટિવ અનુભવ થશે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ લોકોને કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. પ્રગતિ થશે. કન્યા રાશિના જાતકોને આ દરમિયાન સારા સમાચાર મળી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા મળશે. પરિવારની સાથે સમય પસાર થશે.
ધન રાશિ
સૂર્યનો હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ધન રાશિના જાતકોને શુભ ફળ આપશે. બાકી ગ્રહની સ્થિતિઓ પણ ધન રાશિ માટે સહયોગી બનેલી છે, જે અનેક ગણો લાભ અપાવશે કારોબારમાં લાભ થશે. જે લોકો નવું કામ શરૂ કરવા ઈચ્છે છે તેના માટે સમય સારો છે. માન-સન્માન વધશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
