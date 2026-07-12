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Surya Gochar : 3 દિવસ બાદ આ 4 રાશિઓનો શરૂ થશે ખરાબ સમય, ડગલેને પગલે રહેવું પડશે સાવધાન !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:54 PM IST

Surya Gochar 2026 : 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ સૂર્ય મિથુન રાશિથી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે, જ્યાં ગુરુ પહેલાથી જ હાજર છે, જેનાથી ગુરુ-આદિત્ય રાજયોગ રચાશે. આ ગોચરને કારણે કેટલીક રાશિના જાતકોને સાવધાની રાખવી પડશે, તેમનો ખરાબ સમય શરૂ થશે.

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Surya Gochar 2026 : 16 જુલાઈના રોજ સૂર્ય મિથુન રાશિમાંથી કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ ગોચરથી ગુરુ-આદિત્ય રાજયોગ બનશે. જ્યારે આ યોગ કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે, તો સૂર્યની સ્થિતિ અને અન્ય ગ્રહો સાથે તેનો સંયોગ કેટલીક માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને સ્વાસ્થ્ય, કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતે સાવધાની રાખવી પડશે.

મિથુન રાશિ2/6

મિથુન રાશિ

સૂર્ય તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન તમારી વાણી થોડી કઠોર અથવા આક્રમક બની શકે છે, જેના કારણે પરિવારના સભ્યો અથવા કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નાણાકીય રીતે આ સમયગાળો તંગ હોઈ શકે છે. અણધાર્યા મોટા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે.  

ધન રાશિ3/6

ધન રાશિ

સૂર્ય તમારી રાશિના જાતકોના આઠમા ભાવમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ ભાવ માનસિક તણાવ અને મુશ્કેલીઓ સાથે સંકળાયેલું છે. સરળતાથી ચાલી રહેલા કાર્યોમાં અચાનક અવરોધોને કારણે તમે નિરાશ થઈ શકો છો. વાહન ચલાવતી વખતે વધારાની સાવધાની રાખો, કારણ કે ઈજા થવાનું જોખમ રહેલું છે. 

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

સૂર્ય તમારી રાશિની વિરુદ્ધ સાતમા ભાવમાંથી પસાર થશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો વધુ તીવ્ર બની શકે છે. ભાગીદારીમાં વ્યવસાય ચલાવતા લોકોને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના ભાગીદારો સાથે સુમેળ જાળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી છબી ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે.   

કુંભ રાશિ5/6

કુંભ રાશિ

આ ગોચર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે અને તમારા કામમાં અવરોધો ઉભા કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આ સમય થોડો પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને પેટ, આંખો અથવા હાડકાં સંબંધિત સમસ્યાઓ મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
surya gochar 2026
sun transit

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