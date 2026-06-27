Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સૂર્યનું કર્ક રાશિમાં ગોચર, 16 જુલાઈથી આ 5 રાશિઓની બદલાઈ જશે કિસ્મત, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

સૂર્યનું કર્ક રાશિમાં ગોચર, 16 જુલાઈથી આ 5 રાશિઓની બદલાઈ જશે કિસ્મત, અણધાર્યો થશે ધનલાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 27, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:03 PM IST

Surya Gochar : 16 જુલાઈના રોજ સૂર્ય કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય ગોચરના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય સૂર્યની જેમ ચમકી શકે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

1/7

Surya Gochar : 16 જુલાઈના રોજ ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું કર્ક રાશિમાં એક મોટું ગોચર થશે. આ ગોચર કારકિર્દી, રોજગાર અને વ્યવસાય માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ સૂચવે છે કે આ સમયગાળો 5 ચોક્કસ રાશિના વ્યક્તિઓ માટે નવી આશા અને પ્રગતિના દ્વાર ખોલશે.

સિંહ રાશિ2/7

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર અત્યંત શુભ સાબિત થશે. સૂર્યનું ગોચર તમારા માટે આત્મવિશ્વાસ અને સફળતાના નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરશે.

ધન રાશિ3/7

ધન રાશિ

ધન રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. અણધાર્યા કારકિર્દી લાભ અને વિદેશી બાબતોમાં સફળતા તરફ સંકેત છે.

મેષ રાશિ4/7

મેષ રાશિ

મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર સકારાત્મક સાબિત થશે. આ રાશિના જાતકોની હિંમત વધશે. કાર્યસ્થળ પર તમને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે.  

મકર રાશિ5/7

મકર રાશિ

મકર રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર નાણાકીય લાભ કરાવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનતને માન્યતા મળશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે.

કન્યા રાશિ6/7

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર અટકેલા તમારા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે.

7/7

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Surya Gochar
sun transit

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ 4 રાશિવાળા પર ખુબ ભારે, તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ!
Shani Gochar45 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi50 min ago
3
Tea58 min ago
4
Ketan Agarwal Death Case1 hr ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago