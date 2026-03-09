મીન રાશિમાં બનશે પિતા-પુત્રની મહાયુતિ, આ જાતકોને છપ્પરફાડ લાભ, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ
Surya Gochar in meen Rashi: સૂર્ય માર્ચમાં મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યનું આ ગોચર ઘણા જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે સૂર્ય હવે ગુરૂની ઉચ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તેની શનિ સાથે યુતિ કરશે.
સૂર્ય માર્ચ મહિનામાં ગોચર કરી મીન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યના આ ગોચરથી મીન રાશિમાં પિતા-પુત્રની યુતિ બનવાની છે. આ સિવાય શુક્ર પણ મીન રાશિમાં રહેશે. તેવામાં ત્રિગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનની અસર દરેક જાતકો પર પડે છે. તમને જણાવી દઈ કે આ વખતે શનિનો સાથ મળી રહ્યો છે અને શુક્રનો પ્રભાવ પણ રહેશે. તેનાથી ઘણા જાતકોની સ્થિતિ સારી થશે. આવો જાણીએ સૂર્યના ગોચરથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
મિથુન રાશિ પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય સારો રહેશે. તમને પરિવારનો સપોર્ટ મળશે. પ્રયાસ કરો કે લાઇફ પાર્ટનર સપોર્ટ કરે, તમને તેનાથી પણ સારો સપોર્ટ મળી શકે છે. તમારા માટે બિઝનેસથી લઈને પ્રોફેશનલ લાઇફમાં સારા યોગ બની રહ્યાં છે. આ રાશિના જાતકોની આવક સારી રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમારે તમારા ઈગોથી બચવું પડશે.
કર્ક પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
કર્ક રાશિના જાતકોને ઉચ્ચ અભ્યાસમાં સારી તક મળશે, તમારા કરિયરનું સારૂ પરિણામ આવશે. નાણાકીય મામલામાં તમને લાભ થવાનો છે. તેથી તમારે તે માટે ભાગદોડ કરવી પડી શકે છે. લવ લાઇફમાં સુધાર થઈ શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય ખાસ રહેશે.
વૃશ્ચિક પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થશે. આ દરમિયાન ભાગ્યને કારણે તમારા કામ થશે. આ સમયે જોખમ ન લો, પ્રયાસ કરો કે પર્સનલ લાઇફ સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણય ટાળી દો. આ સમયે લાભનો યોગ છે, તેથી નિર્ણય લેવામાં સાવધાની રાખો. બાળકો સંબંધિત મામલા પર તમારૂ ધ્યાન રહેશે. ઓફિસમાં તમને સફળતા મળશે અને લાભ થશે.
મકર પર સૂર્ય ગોચરનો પ્રભાવ
મકર રાશિના જાતકોને સૂર્ય ગોચરથી લાભ થશે. સૂર્ય તમને સરકારી તંત્રમાં લાભ અપાવશે. આ સમયે તમારે લાઇફ પાર્ટનર સાથે વિવાદ કરવાનો નથી. લાઇફ પાર્ટનર સાથે સારો સંબંધ રાખીને ચાલો. પ્રયાસ કરો કે તમારા ભાઈ બહેન સાથે સંબંધમાં સુધાર થાય. આર્થિક સમૃદ્ધિ તમને મળી શકે છે.
