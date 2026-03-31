14મી એપ્રિલે સૂર્ય ઉચ્ચ રાશિમાં કરશે ગોચર, મેષ સહિત 3 રાશિઓને બખ્ખે બખ્ખા, બંપર ધનલાભના પ્રબળ યોગ, સુખ-સુવિધાઓ વધશે

Surya Gochar 2026: વૈદિક પંચાંગ મુજબ સૂર્ય 14 એપ્રિલ 2026ના રોજ સવારે 9.38 કલાકે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે અને 15 મે 2026ના રોજ સવારે 6.28 કલાક સુધી ત્યાં રહેશે. ત્યારબાદ વૃષભમાં ગોચર કરશે. સૂર્યના આ ગોચરથી એકબાજુ સકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે ત્યાં બીજી બાજુમાં મેષ રાશિમાં આવવાથી અહંકાર, ઉતાવળમાં નિર્ણય લેવાની પ્રવૃત્તિ અને વ્યવસ્થાઓ સાથે ઘર્ષણ પણ વધી શકે છે. જો કે કોને ફાયદો  કરાવી શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Updated:Mar 31, 2026, 04:07 PM IST

વૈદિક શાસ્ત્રમાં સૂર્યને પિતા, આત્મા, તેજ, સત્તા, મર્યાદા, શાસન અનુશાસન વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. આવામાં સૂર્યની સ્થિતિમાં ફેરફારની અસર 12 રાશિઓની સાથે સાથે વૈશ્વિક સ્તરે પણ જોવા મળે છે. હાલ સૂર્ય ગુરુની રાશિ મીનમાં બિરાજમાન છે. પરંતુ 14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય રાશિ પરિવર્તન કરીને મેષ રાશિમાં જશે. સૂર્યનું આ ગોચર ખુબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે મેષમાં સૂર્ય ઉચ્ચ રાશિનો હોય છે. આવામાં સૂર્ય પોતાના સંપૂર્ણ પાવરમાં હોય છે. કેટલીક રાશિઓને આ ગોચર ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે.   

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું ગોચર ખુબ પ્રભાવશાળી ગણાઈ રહ્યું છે. ગોચર કુંડળીના સૂર્ય પાંચમા ભાવના સ્વામી થઈને લગ્ન ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય ક્ષમતામાં વધારો થઈ શકે છે. નોકરીયાતો માટે આ સમયગાળો લાભકારી રહી શકે છે. કાર્યસ્થળે તમને એક અલગ ઓળખ મળી શકે. પરંતુ કોઈ પણ નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવો. કારણ કે ઉતાવળમાં તમે ખોટા નિર્ણય લઈ શકો છો. માન સન્માન વધશે. વેપારમાં તમારી રણનીતિ ફાયદો કરાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકોને પણ વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આ રાશિના ચતુર્થ ભાવા સ્વામી થઈને સૂર્ય દ્વાદશ  ભાવમાં જશે. આવામાં આ રાશિના જાતકો લાંબી મુસાફરી કરી શકે છે. તેનાથી તમને લાભ મળવાની સાથે સાથે હેતુઓ પૂરા થઈ શકે છે. સુખ સંપત્તિની પ્રાપ્તિ સાથે સુખ સુવિધા પણ વધી શકે છે. આ સમયગળામાં તમારા સાસરી પક્ષ સાથે સંબંધ મજબૂત થઈ શકે છે. વિદેશ મુસાફરીનો યોગ છે. જો કે સ્વાસ્થ્ય સાચવવું.   

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોની ગોચર કુંડળીના અષ્ટમ ભાવના સ્વામી થઈને સૂર્ય ચતુર્થ ભાવમાં ગોચર કરશે. આવામાં આ રાશિવાળાને સુખ સુવિધાઓ વધી શકે છે. સાસરી પક્ષ સાથે સંબંધ સુધરશે. નેતૃત્વ ક્ષમતા વધી શકે છે. નોકરીના કારણે સ્થાન પરિવર્તન કરવું પડી શકે છે. અચલ સંપત્તિ, વાહન સુખ મળી શકે છે. કરિયરમાં લાભ થઈ શકે છે. ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત  થઈ શકે. જો કે માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે સતર્ક રહેવું.   (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

