સૂર્યનું મેષમાં મહાગોચર, સોલર નવવર્ષ 2026માં આ 4 રાશિઓના બંને હાથમાં આવશે પૈસા અને ખુશીઓ
સૂર્યના મેષ રાશિમાં ગોચર કરતા સૌર નવવર્ષ શરૂ થઈ જશે. મેષ રાશિમાં ઉચ્ચ સૂર્ય ખુબ શક્તિશાળી હશે, જેની અસર બધા જાતકો પર પડશે. પરંતુ ચાર રાશિઓ એવી છે જેના જીવનમાં ખુશીઓનો ખજાનો ખુલી જશે.
14 એપ્રિલ 2026ના સૂર્યનું મહાગોચર થઈ રહ્યું છે. સૂર્ય પોતાની ઉચ્ચ રાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે. મિત્ર મંગળની રાશિમાં બેઠેલા સૂર્યની તાકાત અનેક ગણી વધી જશે. સાથે આ દિવસે નવા સૌર વર્ષની શરૂઆત કરશે. 14 એપ્રિલ 2026ની સવારે 09:38 કલાકથી 15 મે 2026ની સવારે 06:06:28 કલાક સુધી સૂર્ય મેષ રાશિમાં રહેશે અને પછી વૃષભમાં પ્રવેશ કરશે. પરંતુ આ એક મહિનો ચાર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવી દેશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
મેષ રાશિઃ ઊંચુ પદ મળશે
મેષ રાશિના સ્વામીમાં સૂર્ય ઉચ્ચ હોય છે. મેષ રાશિના સ્વામી મંગળ છે, જે સૂર્યના પરમમિત્ર છે. સૂર્યનું મેષ રાશિમાં ગોચર રાજનેતાઓને મોટું પદ અપાવી શકે છે. નોકરી કરનારને આગળ વધવાની તક મળી શકે છે. વિશેષ સલાહઃ આ દરમિયાન લગ્ન જીવનમાં થોડી મુશ્કેલી આવી શકે છે, તેથી સમજદારીથી કામ લો.
મિથુન રાશિ- સરકારી ક્ષેત્રથી થશે વિશેષ લાભ
સૂર્યનું આ મહાગોચર અને નવું સૌર વર્ષ મિથુન રાશિના જાતકો માટે ખુશીઓ લાવી રહ્યું છે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળવાનો પ્રબળ યોગ છે. જે લોકો સરકારી ક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છે, તેના કામ ઝડપથી થશે. પરિવાર સાથે યાત્રાએ જઈ શકો છો. વિશેષ સલાહઃ રોકાણમાં ઉતાવળ ન કરો, સમજી-વિચારી રોકાણ કરો.
સિંહ રાશિ- સરકારી નોકરી મળવાનો યોગ
સૂર્ય સિંહ રાશિના સ્વામી છે અને સૂર્યનું આ ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યનો દ્વાર ખોલનાર સાબિત થઈ શકે છે. સરકાર અને રાજનીતિમાં જોડાયેલા લોકોને ખુબ લાભ થશે. જે લોકો સરકારી નોકરી માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે તેને સફળતા મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્ર પર વરિષ્ઠોનો સહયોગ મળશે. વિશેષ સલાહ- અહંકાર અને ગુસ્સાથી બચો.
કુંભ રાશિઃ નોકરી વેપારમાં થશે પ્રગતિ
સૂર્યનું ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. વેપારી જાતકોનો વેપાર વધશે, જેનાથી આવક પણ વધશે. તો નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન અને પગાર વધારો મળી શકે છે. તમે ધાર્મિક યાત્રાએ જઈ શકો છો. વિશેષ સલાહ- ગુસ્સો અને ઉતાવળથી બચો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
