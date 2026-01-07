7 દિવસ બાદ આ 4 રાશિવાળાનું એકાએક ભાગ્ય પલટાઈ જશે, દુશ્મનના ઘરમાં જઈને સૂર્ય કરશે ધનવર્ષા
ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પોતાના દુશ્મન શનિના ઘરમાં આવવાના છે. સૂર્યનું શનિની રાશિ મકરમાં આવવું એ ખુબ મહત્વની ઘટના છે જેને સમગ્ર દેશમાં મકર સંક્રાતિ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે મકરસંક્રાતિ કઈ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે તે ખાસ જાણો.
ધર્મ જ્યોતિષ મુજબ શનિદેવ સૂર્યદેવના પુત્ર છે. પરંતુ પિતા પુત્રની આ જોડી વચ્ચે શત્રુતાનો ભાવ છે. દર વર્ષે સૂર્ય પોતાના રાશિ ચક્રમમાં ભ્રમણ કરે ત્યારે શનિની રાશિઓ કુંભ અને મકરમાં પણ આવે છે. સૂર્યનું મકરમાં ગોચર એ મકરસંક્રાંતિ કહેવાય છે. આ દિવસને ઉત્તરાયણ પણ કહે છે. 14 જાન્યુઆરીના રોજ સૂર્ય ગોચર કરીને મકર રાશિમાં આવશે અને 13 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી રહેશે. આ દરમિયાન ગુરુ ગ્રહ મિથુન રાશિમાં રહેશે. જ્યારે બુધ, શુક્ર અને મંગળ મકરમાં આવીને સૂર્ય સાથે યુતિ કરશે. બધુ મળીને આ એક મહિનામાં જે ગ્રહદશા રહેશે તે કેટલાક રાશિવાળા માટે ખુબ સારી રહેશે. જાન્યુઆરી 2026નું સૂર્ય ગોચર એટલે કે મકર સંક્રાંતિથી કઈ રાશિઓનો સોનેરી સમય આવશે તે જાણો.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું આ ગોચર મેષ રાશિના જાતકો માટે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થશે. બેરોજગારોને રોજગારી મળશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. સરકારી કામકાજ સાથે જોડાયેલા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. આવક વધશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય છે અને આ જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. આવામાં સૂર્યનું શનિની રાશિમાં હોવું આ જાતકોને શનિના કષ્ટોમાંથી કેટલીક રાહત આપશે. આત્મબળ વધશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં સફળ રહેશો. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. આવક વધશે. અચાનક બેંક બેલેન્સ વધી શકે છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપથી આગળ વધશે. ઉચ્ચપદે બિરાજમાન લોકો સાથે સંપર્ક વધશે. વિદેશ જવાનું કે વિદેશમાં અભ્યાસનું સપનું સાકાર થશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિમાં જ સૂર્ય રહેશે આથી આ રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવશે. મોટી પ્રગતિ થઈ શકે છે. બેરોજગારોને રોજગાર મળશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. પ્રગતિ થઈ શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. કોઈ શુભ સૂચના મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
