16 નવેમ્બરે સૂર્ય મંગળની રાશિમાં પ્રવેશતાની સાથે જ હાહાકાર મચશે! આ 4 રાશિવાળા એક મહિનો સાવધાન રહેજો

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ખુબ જ ખાસ અને મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. 16 નવેમ્બરે સૂર્યનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર થશે. આ રાશિના સ્વામી ગ્રહોના સેનાપતિ મંગળ છે. સૂર્યનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરવાથી તેને વૃશ્ચિક સંક્રાંતિ પણ કહે છે. સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિના જાતકો માટે ભારે રહી શકે છે. 

Updated:Nov 11, 2025, 02:23 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યને તમામ ગ્રહોના રાજા અને પિતા કહે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ 16 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય 1.45 કલાકે વૃશ્ચિકમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષાચાર્યો મુજબ સૂર્ય આ વખતે મંગળની રાશિમાં જશે એટલે સીધો મંગળ સાથે યોગ બનશે. જેનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પર નકારાત્મક રહી શકે છે. સૂર્યના ગોચરથી કઈ રાશિના જાતકોએ આગામી એક મહિના સુધી સંભાળવું પડશે તે પણ જાણો.   

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કાર્યસ્થળે ઘર્ષણનો રહી શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મતભેદ કે ગેરસમજ થઈ શકે છે. અહંકાર કે ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખવી. ખાસ કરીને પેટ અને થાક સંબંધિત સમસ્યા વધી શકે છે.   

કર્ક રાશિ

સૂર્યનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે નકારાત્મક ગણવામાં આવી રહ્યું છે. આ સમયગાળામાં સંબંધોમાં સાવધાની રાખવી. કોઈ નજીકની વ્યક્તિ સાથે વિવાદ કે ભાવનાત્મક અંતર શક્ય છે. કાર્યક્ષેત્રે જવાબદારી વધશે જેનાથી માનસિક દબાણ વધશે. ધન સંલગ્ન યોજનાઓમાં કોઈ પર ભરોસો ન કરવો. 

સિંહ રાશિ

સૂર્ય ગોચરથી સિંહ રાશિના જાતકોએ વધુ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કૌટુંબિક મામલાઓમાં તમારા કઠોર વર્તન વિવાદનું કારણ બની શકે છે. નોકરીમાં સ્પર્ધા વધશે અને મહેનતનું ફળ મોડેથી મળશે. આર્થિક રીતે આ સમય થોડો ધીમો રહેશે. આથી રોકાણથી બચવું.   

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય સાવધાનીવાળો છે. વાણીમાં ગુસ્સો વધી શકે છે. જેનાથી સંબંધમાં ખટાશ આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વાત ખોટી ગણી શકાય છે. બિનજરૂરી વિવાદથી બચો. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાન રહેવું. નાની મુસાફરીમાં વિધ્ન આવી શકે છે. પૈસા અંગે કોઈ મિત્ર કે સંબંધી સાથે મતભેદ શક્ય છે. 

Disclaimer:

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

