ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

બસ 5 દિવસ બાકી ! આ રાશિઓનો ઉગશે સુખનો સૂરજ, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા !

Surya Gochar 2025 : 17 ઓક્ટોબરના રોજ સૂર્ય કન્યા રાશિથી તુલા રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓ સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે.

Updated:Oct 12, 2025, 01:08 PM IST

1/5
image

Surya Gochar 2025 : 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય કન્યા રાશિમાંથી તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્રની રાશિ તુલા રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર ઘણા લોકોને તેમના કરિયર, વ્યવસાય અને પારિવારિક જીવનમાં સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. આ રાશિઓના આત્મવિશ્વાસમાં પણ વધારો કરશે. 

સિંહ રાશિ

2/5
image

સૂર્ય તમારી રાશિનો અધિપતિ છે અને તમારા પરાક્રમના ત્રીજા ભાવમાં ગોચર કરશે. આ ગોચર તમને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે. લશ્કરી અથવા પોલીસ દળમાં રહેલા લોકોને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સૂર્યના ગોચર પછી તમારી કારકિર્દીની મુશ્કેલીઓનો અંત આવી શકે છે. 

ધન રાશિ

3/5
image

સૂર્ય તમારા અગિયારમા ભાવ લાભના ભાવમાં ગોચર કરશે. સૂર્યના રાશિ પરિવર્તન પછી ધન રાશિના વ્યક્તિઓ માટે સુવર્ણ સમય આવી શકે છે. તમને કારકિર્દી અને સરકારી ક્ષેત્રોમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા કાર્યની સામાજિક અને તમારા પારિવારિક જીવનમાં પ્રશંસા થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે.

મિથુન રાશિ

4/5
image

સૂર્ય તમારી રાશિના અધિપતિ બુધનો મિત્ર છે. 17 ઓક્ટોબરે સૂર્ય તમારી રાશિના પાંચમા ભાવમાં પ્રવેશ કરશે. આ ભાવમાં સૂર્ય હોવાથી તમે તમારા શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અનુભવી શકો છો. નસીબ તમારી કારકિર્દીમાં તમારી તરફેણ કરશે અને કેટલાકને પ્રમોશન અથવા પગારમાં વધારો જોવા મળી શકે છે. 

5/5
image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

Surya Gocharsun transitsun transit in tulasun transit in libra

Trending Photos