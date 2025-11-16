Vrishchik Sankranti 2025 : મંગળની રાશિમાં સૂર્ય દેખાડશે રૌદ્ર રુપ, આ 5 રાશિના લોકો માટે ભારે છે આવતા 30 દિવસ
Vrishchik Sankranti 2025 : ગ્રહોના રાજા સૂર્યએ ગોચર કરી વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સૂર્યના આ ગોચરથી વૃશ્ચિક સંક્રાંતિનો પ્રારંભ થયો છે. 16 નવેમ્બરથી 15 ડિસેમ્બર સુધી સૂર્ય મંગળની રાશિ વૃશ્ચિકમાં રહેશે. આ પરિવર્તન કેટલીક રાશિના લોકો માટે અમંગલકારી સાબિત થઈ શકે છે.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર મેષ રાશિના લોકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યા કરાવી શકે છે. ધન હાનિ થઈ શકે છે, આવક અટકી શકે છે. જોખમી નિર્ણય લેવાનું ટાળવું. યાત્રા કરવાથી પણ બચવું. ખર્ચા પર કાબુ રાખો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના લોકો માટે સૂર્યનું ગોચર પડકારજનક સાબિત થશે. આ રાશિના લોકોને સ્વાસ્થ્યની સાથે સંબંધો પર પણ ખરાબ અસર જોવા મળશે. સંબંધો તુટવા સુધીની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન નવું કામ શરુ કરવાની ભુલ ન કરવી. લાગણીમાં વહી કોઈ નિર્ણય ન કરવો.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ સૂર્ય છે. સૂર્યના રાશિ પરિવર્તનથી સિંહ રાશિના લોકોને અશુભ ફળ મળી શકે છે. વિવાદ વધી શકે છે. કરિયરમાં પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. યાત્રા થવાના પણ યોગ છે. મહેનત કરવાથી જ ફળ મળશે.
કન્યા રાશિ
સૂર્યનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકોને માનસિક તણાવ અને બીમારી આપી શકે છે. ખોટા નિર્ણય લઈ શકો છો. લવ લાઈફમાં સમસ્યા આવી શકે છે. આ સમયે ક્રોધ અને વાણી પર કાબુ રાખવો. ધન હાનિ થવાની પણ સંભાવના છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના લોકો માટે આગામી 30 દિવસ આર્થિક સમસ્યા કરનાર સાબિત થશે. આવકની સરખામણીમાં ખર્ચ વધારે રહી શકે છે. લવ લાઈફમાં નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. વિવાદ થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં સાવધાની રાખવી.
