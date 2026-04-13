ગણતરીની કલાકોમાં મંગળ અને કેતુ બનશે ખતરનાક, આ 3 રાશિઓનો શરૂ થશે ખરાબ સમય
14 એપ્રિલના રોજ સૂર્ય રાશિ અને નક્ષત્ર બંનેમાં એક સાથે પરિવર્તન કરશે. આ દિવસે સૂર્ય મંગળની રાશિ મેષમાં અને કેતુના અશ્વિની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે આ ગોચર ત્રણ રાશિઓ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
14 એપ્રિલ સૂર્યની ચાલની દ્રષ્ટિએ ખાસ મહત્વનો દિવસ છે. આ દિવસે સૂર્ય એક સાથે રાશિ અને ચંદ્ર નક્ષત્ર બંનેમાં પરિવર્તન કરશે. સૂર્ય મેષ રાશિ અને અશ્વિની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળ અને કેતુ બંનેને અગ્નિ તત્વ અને આક્રમકતાના સૂચક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીઓ સૂચવે છે કે મેષ અને કેતુના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ બાદ સૂર્ય કેટલીક રાશિઓ માટે મુશ્કેલી લાવી શકે છે.
તુલા રાશિ
આ સમય દરમિયાન તુલા રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. જેમ મેષ રાશિમાં સૂર્યને "ઉન્નત" માનવામાં આવે છે, તેમ તુલા રાશિમાં તેને કમજોર માનવામાં આવે છે. તુલા રાશિના લોકોના જીવનમાં સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બનશે. આ સમય દરમિયાન તમે સુસ્તી અથવા કાર્યોમાં વિલંબ કરવાની વૃત્તિનો ભોગ બની શકો છો એવા વર્તન જે તમારા હિતો માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
આ સમય દરમિયાન મકર રાશિના લોકોએ સાવધાની રાખવી પડશે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં અચાનક નોંધપાત્ર ફેરફારો થઈ શકે છે. કામના ભારણમાં વધારો થવાને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. નકારાત્મક વિચારો અને માનસિક ચિંતા તમારા પર ભારે પડી શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સમજદારી રાખવી જરૂરી છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે મંગળ અને કેતુના ઘરમાં સૂર્યનો પ્રવેશ અનુકૂળ લાગતો નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન કારકિર્દી સંબંધિત નિર્ણયો લેવાનું ટાળો. જો તમે નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો થોડા સમય માટે રોકાઈ રહેવું સમજદારીભર્યું રહેશે. નજીકના સંબંધોમાં તણાવ પેદા થઈ શકે છે અને તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો વધી શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સતર્ક રહેવું જોઈએ.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
