ફેબ્રુઆરીમાં સૂર્યની ટ્રિપલ ચાલ, આ 5 રાશિના જાતકોને કરિયર અને ધનમાં મળશે જબરદસ્ત સફળતા!
Surya Gochar February 2026: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સૂર્યદેવ 3 વખત પોતાની ચાલ બદલશે. સૌથી પહેલા 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ સૂર્ય ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. ત્યારબાદ સૂર્યદેવ 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આવી સ્થિતિમાં ફેબ્રુઆરીમાં સૂર્યની આ ટ્રિપલ ચાલ કઈ 5 રાશિઓ માટે શુભ અને લાભદાયી રહેશે, ચાલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ પરિવર્તન વરદાન સાબિત થશે. સૂર્યનું કુંભ રાશિમાં ગોચર તમારા લાભ ભાવને સક્રિય કરશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા નાણાં પરત મળશે. નોકરીયાત જાતકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળી શકે છે. આ ઉપરાંત સમાજમાં તમારું કદ વધશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ફેબ્રુઆરી મહિનો કરિયરમાં મોટી છલાંગ લગાવનારો સાબિત થશે. સૂર્ય તમારા 10મા ભાવ (કર્મ ભાવ)ને પ્રભાવિત કરશે. આ દરમિયાન કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓનો પૂરો સહયોગ મળશે. જો તમે સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો કોઈ મોટા સમાચાર મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં વિસ્તરણની યોજનાઓ સફળ થશે અને મોટા રોકાણથી લાભ થશે.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય સિંહ રાશિના સ્વામી છે. એટલા માટે તેમનું રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે વિશેષ ફળદાયી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. જે લોકો રાજનીતિ કે વહીવટી સેવાઓ સાથે જોડાયેલા છે તેમને મોટી સફળતા મળી શકે છે. માન-સન્માન વધશે અને પૂર્વજોની મિલકતને લગતા વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો જોવા મળી શકે છે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો કરનારું છે. ટૂંકા અંતરની યાત્રાઓ તમારા માટે આર્થિક રીતે લાભદાયી સાબિત થશે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા સાહસિક નિર્ણયો સાચા સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન ભાગ્યનો પૂરો સાથ મળશે, જેનાથી મુશ્કેલ કાર્યો પણ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે.
કુંભ રાશિ
સૂર્યનું ગોચર તમારી જ રાશિમાં થઈ રહ્યું છે, જેનાથી તમારું વ્યક્તિત્વ વધુ પ્રભાવશાળી બનશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. સમાજમાં તમારી છબી એક માર્ગદર્શક તરીકે ઉભરશે. વેપારી પાર્ટનર સાથે સંબંધો મજબૂત બનશે અને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ શકે છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં મોટો લાભ પ્રાપ્ત થશે.
(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
