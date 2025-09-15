આ 3 રાશિવાળાને દિવાળી પહેલા બંપર ધનલાભના પ્રબળ યોગ, પદ-પ્રતિષ્ઠામાં થશે વધારો!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગ્રહોના રાજા સૂર્યદેવ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોના સારા દિવસો શરૂ  થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે....

Updated:Sep 15, 2025, 12:11 PM IST

વૈદિક જ્યોતિષમાં સૂર્યદેવ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે. આ સાથે જ સૂર્યદેવને માન સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, સરકારી નોકરી, આત્મવિશ્વાસ, પિતા અને સરકારી કામકાજના કારક ગણવામાં આવે છે. આથી જ્યારે પણ સૂર્યદેવની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે આ સેક્ટરો પર વિશેષ પ્રભાવ પડે છે. અત્રે જણાવવાનું કે સૂર્યદેવ ધનતેરસ પહેલા 17 ઓક્ટોબરના રોજ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. જેનાથી કેટલીક રાશિના જાતકોનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ શકે છે. આ સાથે જ માન સન્માન પદ અને પ્રતિષ્ઠા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...  

તુલા રાશિ

તમારા માટે સૂર્યદેવનું રાશિ પરિવર્તન અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે સૂર્યદેવ તમારી રાશિથી પ્રથમ સ્થાન પર ભ્રમણ કરશે. આથી આ દરમિયાન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો જોવા મળશે. માન સન્માન, અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. કરિયરની રીતે તમારા માટે સમય સારો રહેશે. પરિણીત લોકોનું દાંપત્ય જીવન સારું રહેશે. અપરિણીતો માટે માંગા આવી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં ફાયદો થઈ શકે છે. 

મકર રાશિ

સૂર્ય દેવનું ગોચર મકર રાશિના જાતકો માટે સારા દિવસો લાવી શકે છે. કારણ કે સૂર્યદેવ તમારી રાશિથી કરિયર અને કારોબારના સ્થાને ભ્રમણ કરશે. આથી આ દરમિયાન તમને કામકાજમાં સારી એવી પ્રગતિ થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમને અપાર સફળતા મળી શકે છે. મન પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ રહેશે. કરિયરમાં મોટી ઉપલબ્ધિ મળશે. નોકરીયાતોને કાર્યસ્થળ પર જૂનિયર અને સીનિયરનો સાથ મળશે. સામાજિક દાયરામાં પણ વધારો થશે. જેનાથી માન સન્માનમાં વધારો થશે. વેપારીઓને સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. વેપારનો વિસ્તાર થઈ શકે છે. 

કર્ક રાશિ

સૂર્યદેવનું ગોચર કર્ક રાશિના જાતકો માટે લાભકારી નીવડી શકે છે. કારણ કે આ રાશિ પરિવર્તન તમારી રાશિથી ભૌતિક સુખના સ્થાન પર થઈ રહ્યું છે. આથી આ દરમિયાન તમને  ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વાહન અને પ્રોપર્ટીનું સુખ મળી શકે છે. તમારા જીવનમાં સકારાત્મકતા આવશે. જે લોકોનું કામ-કારોબાર પોપર્ટી જમીન સંપત્તિ અને રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત હોય તો તેમને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળ પર આકરી મહેનત પર તમારા સીનિયરોની નજર રહેશે અને તેઓ તમારા પ્રયત્નોને ઓળખશે અને બિરદાવશે. તમે તમારી કરિયર અને કૌટુંબિક જીવનથી આ દરમિયાન ખુબ સંતુષ્ટ જોવા મળશો.   

Disclaimer:

અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

