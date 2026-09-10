Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /સૂર્ય-બુધ બનાવશે પૈસાની રેલમછેલ કરે તેવો રાજયોગ, 4 રાશિઓની સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો! કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે

સૂર્ય-બુધ બનાવશે પૈસાની રેલમછેલ કરે તેવો રાજયોગ, 4 રાશિઓની સુખ-સંપત્તિમાં થશે વધારો! કરિયરમાં ચાર ચાંદ લાગશે

Written ByViral Raval
Published: Sep 10, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:51 AM IST

વૈદિક્ જ્યોતિષમાં ગ્રહોની ચાલ અને તેમની યુતિનું ખુબ મહત્વ હોય છે. જ્યારે એક જ રાશિમાં એકથી વધુ ગ્રહો આવે તો તેમના સંયોગથી બનનારા યોગનો પ્રભાવ અલગ અલગ રાશિઓ પર પડતો હોય તેવી માન્યતા છે. સપ્ટેમ્બર 2026માં સૂર્ય અને બુધની પણ આવી યુતિ બની રહી છે. જેનાથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. આ યોગનો વિશેષ પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ પડી શકે છે જેને લીધે કરિયર, વેપાર, અને આર્થિક સ્થિતિ પર સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે. 

1/5

પંચાંગ મુજબ 17 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ સવારે 7.53 કલાકે સૂર્યદેવ કન્યા રાશિમાં ગોચર કરશે. આ રાશિમાં પહેલેથી જ બુધ હશે. આવામાં સૂર્ય અને બુધની યુતિથી કન્યા રાશિમાં બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. આ યોગ 26 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પ્રભાવી રહેશે કારણ કે ત્યારબાદ બુધ કન્યા રાશિમાંથી નીકળીને તુલા રાશિમાં જશે. આ યોગનો પ્રભાવ ખુબ સકારાત્મક હોય છે. એવું કહેવાય છે કે આ યોગના પ્રભાવથી વ્યક્તિની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા, વાતચીત કરવાની રીત, તાર્કિક સોચ, અને વ્યવસાયિક સમજ મજબૂત થાય છે. તેની સકારાત્મક અસર નોકરી, વેપાર અને આર્થિક યોગનાઓ સંલગ્ન મામલાઓમાં જોવા મળી શકે છે. આામાં કેટલીક રાશિઓ માટે સમય ખુબ શુભ રહી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓને શું લાભ થઈ શકે છે. 

કન્યા રાશિ2/5

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિવાળા માટે આ સંયોગ કરિયરની રીતે ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે નવી જવાબદારી મળી શેકે છે તમારી મહેનત અને કાર્યકુશળતાને ઓળખ મળી શકે છે. લાંબા સમય સુધી અટકેલા કામો ગતિ પકડી શકે છે. વેપારીઓને નવા સંપર્ક અને વિસ્તરણ માટે તકો મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારની સાથે સાથે આવકના વધુ સ્ત્રોત પણ ઊભા થઈ શકે છે. 

સિંહ રાશિ3/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકોનો આત્મવિશવાસ અને કાર્યક્ષેત્રે પ્રભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સહયોગ મળવાની સાથે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ મળી શકે છે. નોકરીમાં પદ કે જવાબદારી સંલગ્ન સારા સમાચાર મળી શકે છે. વેપાર કરનારાઓ માટે નવી રણનીતિ તૈયાર કરવા અને આર્થિક સ્થિતિને વધુ મજબૂત કરવાનો સમય રહી શકે છે. 

વૃશ્ચિક રાશિ4/5

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે બુધાદિત્ય રાજયોગ કરિયરમાં આગળ વધવાના રસ્તા ખોલી શકે છે. વરિષ્ઠ લોકોનું માર્ગદર્શન મળવાથી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે અને મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ મળી શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સુધાર થઈ શકે છે. જૂના રોકાણ, અટવાયેલું ધન કે આવકના વધારાના સ્ત્રોતનો લાભ મળી શકે છે. જો કે મોટા આર્થિક નિર્ણયો લેતી વખતે સાવધાની વર્તવી સારું રહેશે. 

કુંભ રાશિ5/5

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ આર્થિક રીતે સકારાત્મક રહી શકે છે. નોકરીમાં પ્રગતિ કે આવક વધારવાની નવી તકો મળી શકે છે. વેપારીઓને નવી ડીલ અને વ્યવસાયિક સંપર્ક ભવિષ્યમાં લાભ કરાવી શકે છે. આ દરમિયાન ધન સંબંધિત નિર્ણય ઉતાવળમાં લેવાની જગ્યાએ સમજી વિચારીને યોજના બનાવીને આગળ વધવું સારું રહેશે. વ્યવહારિકસોચ અને યોગ્ય રણનીતિ આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. 

તસવીરો- AI IMAGES

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

TAGS:
budhaditya rajyog
Surya Gochar
astrology

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજકોટમાં ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો: સિંગતેલ અને કપાસિયા તેલ મોંઘા થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ
2
3
4
5