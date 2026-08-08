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સૂર્ય ગ્રહણ પર બની રહ્યો છે ખતરનાક ગ્રહણ યોગ, આ રાશિઓને રહેવું પડશે સાવધાન, અચાનક થશે ધનહાનિ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:12 PM IST

Grahan 2026 : વર્ષનું બીજું સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ થવાનું છે. આ દિવસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને રાહુ અત્યંત સંવેદનશીલ ગ્રહણ યોગ બનાવશે. કર્ક રાશિ અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં બનતા આ યોગને કારણે આ રાશિના વ્યક્તિઓને માનસિક તણાવ, નાણાકીય નુકસાન અને તેમના કારકિર્દીમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

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Grahan 2026 : 2026નું બીજું સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટના રોજ થવાનું છે. ખગોળશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આ એક દુર્લભ અને નોંધપાત્ર ઘટના હશે, પરંતુ વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, આ દિવસે સૂર્ય, ચંદ્ર અને રાહુ ગ્રહણ યોગ બનાવશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહણ યોગને ખૂબ જ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. તેના પ્રભાવથી માનસિક અસ્થિરતા, અચાનક નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે.  

સિંહ રાશિ2/5

સિંહ રાશિ

સૂર્ય સિંહ રાશિનો શાસક ગ્રહ છે. ગ્રહણ યોગની રચના સિંહ રાશિના જાતકોની પ્રતિષ્ઠા અને કારકિર્દીને અસર કરી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સાથીદારો અથવા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિ સાથે વિશ્વાસઘાત અથવા ગેરસમજનો સામનો કરવાની શક્યતા છે. 

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

આ ગ્રહણ યોગ કર્ક રાશિ અને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં બની રહ્યો છે. તેથી કર્ક રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ વધુ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. માનસિક તણાવ અને અજાણ્યા ભયની ભાવના ચાલુ રહી શકે છે. ગેરસમજને કારણે વૈવાહિક જીવન અથવા સંબંધોમાં તણાવ વધી શકે છે. ઉતાવળમાં મોટા નાણાકીય નિર્ણયો લેવાનું ટાળો અને મુસાફરી કરવાનું ટાળો.

કન્યા રાશિ4/5

કન્યા રાશિ

આ સમયગાળો કન્યા રાશિના જાતકો માટે નાણાકીય અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. સરળતાથી ચાલી રહેલા કાર્યોમાં અચાનક અવરોધો આવી શકે છે. રોકાણોથી નાણાકીય નુકસાન થવાનું જોખમ છે અને તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

TAGS:
Surya Grahan 2026
Grahan Yog

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