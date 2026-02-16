Surya Grahan 2026: કાલે સૂર્યગ્રહણ પર બની રહ્યા છે 4 રાજયોગ, 24 કલાક પછી આ રાશિવાળા માટે ખજાનો ખુલશે, આર્થિક પ્રગતિના યોગ
Solar Eclipse 2026: સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણ આમ તો ખગોળીય ઘટનાઓ છે પરંતુ તેનું જ્યોતિષની રીતે ખુબ મહત્વ છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ તેની અસર રાશિઓ પર પડતી હોય છે. આવતી કાલે વર્ષ 2026નું પહેલવહેલું સૂર્યગ્રહણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ ગ્રહણ કેટલીક રાશિઓ માટે ફાયદો પણ કરાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
17 ફેબ્રુઆરી એટલે કે આવતી કાલે રિંગ ઓફ ફાયર (વલયઆકાર) આકાશમાં સર્જાશે. આ ગ્રહણ શનિના સ્વામીત્વવાળી કુંભ રાશિમાં થશે. જો કે આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાવાનું નથી એટલે સૂતકકાળ લાગૂ પડે નહીં. પરંતુ આમ છતાં તેની અસર રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. આ દિવસે બુધાદિત્ય રાજયોગ, લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ, શુક્રાદિત્ય રાજયોગ અને ચંદ્ર મંગળની યુતિથી મહાલક્ષ્મી રાજયોગ બનશે. આ રાજયોગ કેટલીક રાશિઓને પુષ્કળ ફાયદો કરાવી શકે છે. કરિયર અને વેપારમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
મકર રાશિ
સૂર્યગ્રહણ મકર રાશિના જાતકો માટે ફાયદો કરાવી શકે છે. કામકાજમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. નોકરીયાતોને કામના સ્થળે કોઈ મહત્વની નવી જવાબદારી મળી શકે છે. જે લોકો પોતાનું કામ કે બિઝનેસ કરે છે તેમને ધનલાભની નવી તકો મળશે જે આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનાવશે. વાહન કે પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને પણ સૂર્યગ્રહણ લાભ કરાવી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. સાહસ અને પરાક્રમ વધશે. ઘરમાં પ્રેમ અને તાલમેળ વધશે જેનાથી માનસિક શાંતિ રહી શકે છે. વેપારીઓને સારો એવો ધનલાભ થઈ શકે છે. કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે નવા સંબંધોની શરૂઆતનો સંકેત છે. લવ લાઈફ કે લગ્ન જીવનમાં સંબંધ મજબૂત થઈ શકે છે. કોઈ નવી મિત્રતા આગળ જઈને મદદગાર નીવડી શકે છે. બિઝનેસમાં પાર્ટનરશીપની ઓફર મળી શકે છે. પરંતુ ઉતાવળમાં કોઈ પણ નિર્ણય લેવો નહીં.
