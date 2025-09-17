Surya Grahan 2025: વર્ષનું છેલ્લુ સૂર્ય ગ્રહણ આ 3 રાશિના જીવનમાં લાવશે ચમત્કારી બદલાવ, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો!
Surya Grahan 2025: આ વર્ષનું છેલ્લું સૂર્ય ગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર 2025ની રાતે 11 વાગ્યાથી શરૂ થઈને મોડી રાતે 3:23 મિનિટ સુધી ચાલશે. જ્યાતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર આ ગ્રહણથી 3 રાશિઓની કિસ્મત ચમકવાની છે. ચાલો જાણીએ આ કઈ રાશિઓ છે.
21 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ થનારું સૂર્યગ્રહણ વર્ષનું છેલ્લું ગ્રહણ હશે. આ ગ્રહણ અમાસના દિવસે કન્યા રાશિ અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થવા જઈ રહ્યું છે. ગ્રહણ દરમિયાન સૂર્ય, ચંદ્ર અને બુધ ત્રણેય કન્યા રાશિમાં રહેશે, જ્યારે મીન રાશિમાં વિરાજમાન શનિ દેવની તેમના પર સંપૂર્ણ દૃષ્ટિ રહેશે. જાણો આ સૂર્યગ્રહણથી કઈ રાશિઓની કિસ્મત ચમકવાની છે.
વૃષભ રાશિ માટે શુભ છે સૂર્યગ્રહણ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યગ્રહણ ખૂબ જ શુભ અસર કરશે. તમારા જીવનમાં ઘણા ચમત્કારિક ફેરફારોનો અનુભવ થશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. દરેક પ્રયાસમાં ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. વ્યવસાયમાં પણ મજબૂત નફો મળશે.
સિંહ રાશિના જાતકોની આવકમાં થશે વધારો
સિંહ રાશિના જાતકો માટે વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ ખૂબ જ શાનદાર રહેશે. તમારી આવકમાં વધારો થશે. તમે જે પણ કાર્ય કરશો તે સફળ થશે. તમે નવા સાહસો શરૂ કરી શકો છો. સોના અને ચાંદીની ખરીદીની પણ શક્યતા છે.
તુલા રાશિના જાતકો કમાશે ખૂબ જ રૂપિયા
તુલા રાશિના જાતકો માટે વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. જીવનમાં ચાલી રહેલી કોઈપણ સમસ્યાઓનો અંત આવશે. નવી જમીન ખરીદવાની શક્યતાઓ છે. એકંદરે સમય ખૂબ અનુકૂળ જોવા મળી રહ્યો છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
