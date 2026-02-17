Surya Grahan: સૂર્યગ્રહણ અને પંચગ્રહી યોગનો સંયોગ, આ 4 રાશિવાળાને બનાવશે ધનકુબેર, સુખ-સમૃદ્ધિમાં બંપર વધારો થાય તેવા યોગ
આજે વર્ષ 2026નું પ્રથમ સૂર્યગ્રહણ છે અને લગભગ સાડા ચાર કલાક સુધી આ સૂર્યગ્રહણ ચાલશે. આ સૂર્યગ્રહણ વલયાકારનું એટલે કે રિંગ ઓફ ફાયરની રીતે હશે. સૂર્યગ્રહણ આમ તો એક ખગોળીય ઘટના છે પરંતુ જ્યોતિષમાં પણ તેનું એક આગવું મહત્વ છે. સૂર્યગ્રહણ સમે પંચગ્રહી યોગ પણ બની રહ્યો છે જેની અસર કેટલીક રાશિઓ પર અભૂતપૂર્વ જોવા મળી શકે છે.
સૂર્યગ્રહણની શરૂઆત બપોરે 3.26 કલાકે થશે અને સમાપન સાંજે 7.57 કલાકે થશે. લગભગ સાડા ચાર કલાકનું સૂર્યગ્રહણ જો કે ભારતમાં જોવા મળશે નહીં. જેથી કરીને સૂતકકાળ પણ લાગશે નહીં. નાસાની ગણતરીઓ મુજબ આ સૂર્યગ્રહણનો માર્ગ પૃથ્વીનો દક્ષિણી ભાગ અને મુખ્યત્વે એન્ટાર્કટિકા, તથા આસપાસના સમુદ્રી વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. જેના કારણે ભારતમાં જોવા નહીં મળે. દક્ષિણ આફ્રીકા, દક્ષિણ અમેરિકા જેવા કેટલાક દક્ષિણ ગોળાર્ધના વિસ્તારોમાં આંશિક જોવા મળી શકે.
કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફળી શકે
ભલે ભારતમાં જોવા ન મળે પરંતુ જ્યોતિષ પ્રમાણે કેટલીક રાશિઓને તે ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. પંચાંગ મુજબ સૂર્યગ્રહણના દિવસે કુંભ રાશિમાં પાંચ ગ્રહો એકસાથે છે. કુંભ રાશિમાં રાહુ, સૂર્ય, બુધ, શુક્ર અને ચંદ્રમા પંચગ્રહી યોગ બનાવી રહ્યા છે. જે ચાર રાશિઓને માલામાલ કરી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મિથુન રાશિ
આ સૂર્યગ્રહણ અને પંચગ્રહી યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ કરિયરમાં ઉન્નતિ અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો લાવનાર રહી શકે છે. આવકના નવા સાધન ઊભા થશે. ખેલ કે ફિટનેસના ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલા લોકોને વધુ લાભ મળશે. નવી યોજનાઓ કે નવા વ્યવસાયની શરૂઆત માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ જોવા મળી રહી છે. મનોબળ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને પંચગ્રહી યોગ આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવી શકે છે. અટવાયેલું ધન પાછું મળશે. ઉધારી સંલગ્ન સમસ્યાઓ દૂર થશે. વ્યાજ સાથે પૈસા પાછા મળી શકે છે. નવી નોકરી કે વેપાર શરૂ કરવા માટે સારો સમય છે. વાહન કે સંપત્તિ ખરીદી શકો. લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાનો અંત આવી શકે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે આ પંચગ્રહી યોગ સૌભાગ્ય વધારનારો રહી શકે છે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. સંપત્તિ કે મકાન ખરીદો તેવા યોગ છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય શુભ છે. ફાલતુ ખર્ચા પર કાબૂ રહેશે. જૂના મિત્રોને મળી શકો છો. ખાણીપીણીમાં સુધારથી તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને પણ ખુબ સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની નવી તકો મળી શકે છે. લાંબા સમયથી કોઈ સારી નોકરી શોધતા હશો તો શુભ સમાચાર મળી શકે. પદોન્નતિ કે પગાર વધારા સંલગ્ન સારા સમાચાર પણ મળી શકે. બિઝનેસ કરતા લોકો માટે સારો સમય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
