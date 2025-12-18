Pratiyuti Yog 2026: 5 રાશિવાળાઓને 2026 ની શરુઆતમાં મળશે ધનલાભનું વરદાન, પ્રતિયુતિ યોગ રાતોરાત વધારશે સમૃદ્ધિ
Surya Guru Pratiyuti Yog 2026: જ્યોતિષ ગણના અનુસાર 10 જાન્યુઆરી 2026 થી સૂર્ય અને ગુરુ એકબીજાથી 180 ડિગ્રી પર હશે. તેવામાં સૂર્ય અને ગુરુની સ્થિતિથી પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. આ પ્રતિયુતિ યોગ 5 રાશિવાળાઓ માટે લાભકારી સાબિત થશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકો માટે આ યોગ માન-સમ્માન વધારનાર રહેશે. જે લોકો સરકારી ક્ષેત્રમાં કે રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા છે તેમને મોટું પદ મળી શકે છે. સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા વધશે. અટકેલા સરકારી કામો પુરા થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ
સૂર્ય સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. તેથી ગુરુ સાથે સૂર્યનો દ્રષ્ટિ સંબંધ બનશે એટલે સિંહ રાશિના લોકોનો આત્મવિશ્વાસ સાતમા આસમાને હશે. આ દરમિયાન સંતાન પક્ષથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. શિક્ષા ક્ષેત્રે સફળતા મળશે. રોકાણ માટે ઉત્તમ સમય.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકો માટે પણ આ યોગ આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી રાહત આપનાર હશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. ભાગીદારીમાં કરેલા વ્યવસાયથી લાભ થશે. નફો થઈ શકે છે. વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. લોકો તમારી વાતથી પ્રભાવિત થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિનો સ્વામી ગ્રહ ગુરુ છે. સૂર્ય સાથે ગુરુના યોગથી આધ્યાત્મિક શક્તિ અને બૌદ્ધિક ઉન્નતિ વધશે. લાંબા અંતરની યાત્રા થઈ શકે છે જે ફળદાયી રહેશે. વેપારમાં વિદેશી સંપર્કોથી લાભ થશે. પિતા અને ગુરુજનોનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના લોકો માટે આ સમય કરિયરમાં મોટા ફેરફાર સુચવે છે. આ સમયે પ્રગતિનો સંકેત મળે છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. પગારમાં વધારો થઈ શકે છે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા સુધરશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રશંસા થશે.
