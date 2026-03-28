સૂર્ય-ગુરૂની સીધી નજર ખોલશે 4 રાશિઓના ભાગ્યનું તાળુ, કરિયરમાં પ્રગતિ, ધનલાભનો યોગ
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય અને ગુરૂનો સંબંધ શુભ અને રાજયોગ જેવા સુખ આપનાર છે. કમાલની વાત છે કે એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહમાં સૂર્ય-ગુરૂ મળી કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવી રહ્યાં છે, જેને શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ચાર રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ કરાવશે.
સૂર્ય ગુરૂ મળીને આપશે બમ્પર લાભ
તેવામાં જે લોકો લાંબા સમયથી કરિયરમાં સમસ્યા કે પ્રગતિ ન થવાથી પરેશાન છે, તેની મુશ્કેલી દૂર થવા લાગશે. વર્ષ 2026ના એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતમાં સૂર્ય અને ગુરૂની સીધી નજર 4 રાશિઓ પર રહેશે જે તેના ભાગ્યના બંધ તાળાને ખોલી દેશે. તેનાથી આ લોકોને પૈસા પણ મળશે અને પ્રગતિ થશે.
4 રાશિઓ માટે વરદાન
સૂર્ય પિતા, સ્વાસ્થ્ય, આત્મવિશ્વાસ અને પદ-પ્રતિષ્ઠાના કારક છે. તો ગુરૂ ગ્રહ જ્ઞાન, ભાગ્ય, સુખ અને સંતાનના કારક છે. જ્યારે બંને મુખ્ય ગ્રહ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે તો 4 રાશિના જાતકોનો શુભ સમય શરૂ થઈ જશે. પરંતુ આ યોગનો પ્રભાવ આશરે એક સપ્તાહ સુધી રહેશે. જાણો આ સમય કયા જાતકો માટે શુભ રહેશે.
મિથુન રાશિ- ભાગ્યનો સાથ મળશે
કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ મિથુન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. સાથે આર્થિક તંગી દૂર થશે. અટવાયેલા પૈસા મળશે. જે લોકોનો પ્રોપર્ટી સંબબંધિત મુદ્દો ચાલી રહ્યો હતો, તે દૂર થશે. કરિયરમાં નવી તક મળશે. ધાર્મિક યાત્રા પર જવાનો યોગ બની રહ્યો છે.
કન્યા રાશિ- કારોબારમાં તેજી આવશે
સૂર્ય-ગુરૂનો કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે સારો રહેશે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. કારોબાર વધારવા માટે સમય સારો છે. નફો થશે. ખાસ કરીને ગુરૂથી સંબંધિત કામ કરનાર જેમ કે- શિક્ષણ સામગ્રી, સોના-ચાંદી, શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો માટે સમય શુભ છે. તમારી કે પિતાના સ્વાસ્થ્યમાં સમસ્યા હતી તો હવે સુધાર આવશે.
ધન રાશિ- અવિશ્વસનીય લાભ થવાનો યોગ
કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગનું બનવું ધન રાશિના જાતકોને અવિશ્વસનીય લાભ કરાવી શકે છે. કોઈ મનોકામના પુરી થઈ શકે છે. પૈસા વધશે. જીવનમાં સુખ-સુવિધા વધશે. યોજનાઓ સફળ થશે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય સારો છે.
મીન રાશિ- તણાવથી રાહત મળશે
કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ મીન રાશિના જાતકોને તણાવથી રાહત આપશે. કોઈ મોટી સમસ્યા હલ થઈ શકે છે. સહયોગીઓ પાસેથી મદદ મળશે. પૈસા વધશે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે.
