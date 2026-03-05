આજથી આ જાતકો રાજા જેવું સુખ ભોગવશે, નોકરીમાં પ્રમોશન સાથે બેંક બેલેન્સમાં થશે જોરદાર વધારો
Navpancham Rajyog 2026: આજે 5 માર્ચથી સૂર્ય અને ગુરૂ નવપંચમ રાજયોગ બનાવી રહ્યાં છે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે શાનદાર રહેશે. આ જાતકોને પ્રમોશનના સારા સમાચાર સાથે ધનલાભ થઈ શકે છે.
સૂર્ય-ગુરૂ મળી અપાવશે સફળતા
Surya Guru ka RajYog : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 5 માર્ચે એક શુભ રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 5 માર્ચની રાત્રે 10.41થી સૂર્ય અને ગુરૂ એકબીજાથી 120 ડિગ્રી પર રહેશે, જેનાથી નવપંચમ રાજયોગ બનશે. અત્યારે સૂર્ય કુંભ રાશિમાં છે અને ગુરૂની સાથે 120 ડિગ્રી પર રહી નવપંચમ રાજયોગ બનવાથી રાશિઓ પર તેની અસર થશે.
3 રાશિઓ માટે શુભ સમય
સૂર્ય આત્મા, સફળતા, યશનો કારક છે. તો ગુરૂ સુખ, સૌભાગ્ય અને જ્ઞાનના દાતા છે. સૂર્ય-ગુરૂના આ નવપંચમ રાજયોગનો પ્રભાવ આશરે 4-5 દિવસ સુધી રહેશે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે લાભદાયક રહેશે. આ લોકોને કરિયરમાં પ્રગતિની તક મળશે, સાથે ધનલાભ થશે.
મિથુન રાશિ
સૂર્ય અને ગુરૂનો નવપંચમ રાજયોગ મિથુન રાશિના જાતકોને લાભ અપાવશે. આ લોકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. બધા કામ ફટાફટ પૂરા થઈ જશે. નોકરી-બિઝનેસમાં લાભ થશે, પ્રગતિ થશે. તમારા કામની પ્રશંસા થશે. જીવનમાં ખુશીઓનું આગમન થશે.
કન્યા રાશિ
સૂર્ય ગુરૂનો નવપંચમ રાજયોગ કન્યા રાશિના જાતકોને કરિયરમાં ખુબ લાભ અપાવશે. તમને અચાનક શુભ ફળ મળશે. તમારા પ્રયાસ બોસની નજરમાં આવશે. તમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. કારોબારીઓ માટે આ સમય લાભદાયક છે. તમારી નેતૃત્વ અને નિર્ણય ક્ષમતા સારી હશે. લવ લાઇફ સારી રહેશે.
મકર રાશિ
ગુરૂ-સૂર્યનો નવપંચમ રાજયોગ મકર રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ કરાવી શકે છે. અટવાયેલા પૈસા મળશે. નવી નોકરીની ઓફર આવી શકે છે. જે લોકો લોન માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે, તેને સફળતા મળી શકે છે. માન-સન્માન પણ વધશે. બિઝનેસ સંબંધિત સમસ્યા દૂર થશે અને ઝડપથી કામ થશે (ફાઇલ ફોટોઃ AI Generated photo )
