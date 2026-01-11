ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સૂર્ય અને ગુરુની ખાસ યુતિથી આ 5 રાશિઓની લાગશે લોટરી, નવી નોકરી સાથે થશે ધનવર્ષા!

Shadashtak Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી મુજબ, 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સૂર્ય અને ગુરુ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર રહેશે. આ સ્થિતિમાં 'ષડાષ્ટક યોગ'નું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કે, સૂર્ય-ગુરુનો આ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી સાબિત થશે.

Updated:Jan 11, 2026, 10:26 PM IST

મેષ રાશિ

1/5
image

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ષડાષ્ટક યોગ કરિયરમાં નવી ઊંચાઈઓ લાવશે. જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો 5 ફેબ્રુઆરી પછી તમને આકર્ષક પ્રસ્તાવ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા માન-સન્માનમાં વધારો થશે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.

મિથુન રાશિ

2/5
image

મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક રીતે ખૂબ જ લાભદાયી રહેશે. વેપારમાં અટકેલા સોદા પૂરા થશે અને રોકાણથી મોટો નફો થવાની સંભાવના છે. ગુરુની કૃપાથી તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે, જે તમને ભવિષ્યમાં મોટી સિદ્ધિ અપાવશે.

સિંહ રાશિ

3/5
image

સૂર્ય તમારી રાશિના સ્વામી છે, તેથી આ યોગની સકારાત્મક પ્રભાવ તમારા પર સૌથી વધુ જોવા મળશે. સામાજિક ક્ષેત્રે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. જો તમે રાજનીતિ કે વહીવટી સેવાઓ સાથે જોડાયેલા છો, તો તમને કોઈ મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિને લગતા વિવાદો પણ ઉકેલાઈ શકે છે.

તુલા રાશિ

4/5
image

તુલા રાશિના જાતકો માટે ષડાષ્ટક યોગ સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો લાવશે. ઘર કે વાહન ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારાના શુભ સમાચાર મળી શકે છે. પારિવારિક સંબંધોમાં મધુરતા આવશે.

ધન રાશિ

5/5
image

ધન રાશિના સ્વામી પોતે ગુરુ બૃહસ્પતિ છે. સૂર્ય સાથેના આ યોગને કારણે તમારી આધ્યાત્મિક અને બૌદ્ધિક પ્રગતિ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સુવર્ણકાળ સમાન રહેશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાના પ્રબળ યોગ છે અને વિદેશ જવાની ઈચ્છા રાખનારાઓ માટે માર્ગ સરળ બનશે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Shadashtak Yog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રની ગણતરી મુજબ5 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ સૂર્ય અને ગુરુ એકબીજાથી 150 ડિગ્રી પર રહેશે. આ સ્થિતિમાં 'ષડાષ્ટક યોગ'નું નિર્માણ થશે. ચાલો જાણીએ કેસૂર્ય-ગુરુનો આ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી સાબિત થશે.

Trending Photos