ગુરુ અને સૂર્ય બનાવશે શુભ સંયોગ, 2026માં આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ !

Surya-Guru Yuti 2026 : 2026માં મિથુન રાશિમાં સૂર્ય અને ગુરુની યુતિ ઘણી રાશિઓને તેમના કારકિર્દી, વ્યવસાય અને રોકાણમાં લાભ આપશે. આ યુતિ લગભગ 12 વર્ષ પછી થઈ રહી છે અને આ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન પણ લાવશે.

Updated:Dec 19, 2025, 02:57 PM IST

Surya-Guru Yuti 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ઘણા મુખ્ય ગ્રહોનું ગોચર થશે. આ ગ્રહો પણ યુતિ બનાવશે, જેની સીધી અસર લોકોના જીવન પર પડશે. 2026માં સૂર્ય અને ગુરુ મિથુન રાશિમાં યુતિ બનાવશે. સૂર્ય અને ગુરુની આ યુતિ ઘણી રાશિઓને નોકરી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ લાવશે.

સિંહ રાશિ

આ સમય દરમિયાન સિંહ રાશિના લોકોને વ્યવસાય, નોકરી અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં ફાયદો થશે. જૂના પ્રોજેક્ટ્સ સફળ થશે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. વધારાની આવકની તકો ઊભી થઈ શકે છે. અંગત જીવનમાં, તમને પરિવાર અને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. 

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિ માટે 2026માં આ યુતિ કારકિર્દી અને નાણાકીય લાભ લાવશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને પ્રમોશન, બોનસ અથવા નવા પ્રોજેક્ટ્સમાં સફળતા મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નવી તકો દેખાશે. રોકાણ નફાકારક રહેશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ અથવા પૈસા આવી શકે છે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકો માટે ગુરુ-સૂર્ય યુતિ કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતોમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. પ્રમોશન અથવા બોનસની તકો વધશે. નવા ગ્રાહકો અથવા પ્રોજેક્ટ્સ વ્યવસાયમાં લાભ લાવી શકે છે. રોકાણના મામલામાં નફાની શક્યતા છે, પરંતુ જોખમી નિર્ણયો ટાળો. આવશ્યક ખર્ચાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. પરિવાર સાથે સંબંધો સારા રહેશે. મહેનતનું ફળ મળશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

