અત્યંત પ્રભાવશાળી એવા રોહિણી નક્ષત્રમાં સૂર્ય કરશે પ્રવેશ, આ 3 રાશિવાળાને રાતોરાત વધશે બેંક બેલેન્સ!
રોહિણી નક્ષત્ર એ આકાશમંડળનું ચોથી નક્ષત્ર છે. તેના સ્વામી ચંદ્રમા છે અને તેના દેવતા બ્રહ્મા (સૃષ્ટિના રચયિતા) ગણાય છે. તેનું પ્રતિક બેલગાડી છે. જે વિકાસ ઉન્નતિ અને બોજો ઉઠાવવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. તેને ખુબ જ સુંદર અને ઉપજાઉ નક્ષત્ર ગણવામાં આવે છે. જે સુખ, કળા અને ધન ધાન્ય સાથે જોડાયેલું છે. જ્યારે સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં આવે છે ત્યારે તેને રોહિણી નૌતપાની શરૂઆત પણ ગણાય છે. જેનાથી ગરમી વધે છે. પરંતુ વેપાર અને આર્થિક દ્રષ્ટિકોણથી તે સર્જન અને લાભનો સમય દર્શાવે છે.
ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન તથા સાથે સાથે નક્ષત્ર ગોચર અને ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર અસર પાડતું હોય છે. હવે મે મહિનામાં પણ સૂર્યનું એક મહત્વપૂર્ણ ગોચર થઈ રહ્યું છે. 11 મેના રોજ સૂર્ય દેવ ચંદ્રમાના પ્રિય એવા રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રોહિણી નક્ષત્રને ખુબ જ શુભ અને વૃદ્ધિનું પ્રતિક ગણવામાં આવે છે. સૂર્યનું આ નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિના બંધ ભાગ્યના દરવાજા ખોલી શકે છે. જાણો તે રાશિઓમાં તમારી રાશિ સામેલ છે કે નહીં.
વૃષભ રાશિ
રોહિણી નક્ષત્ર વૃષભ રાશિ હેઠળ જ આવે છે એટલે સૂર્યનું આ નક્ષત્રમાં ગોચર તમારા માટે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે અને પૈસા કમાવાના નવા નવા આઈડિયાઝ પર તમે કામ કરશો. તમારી સેવિંગ્સમાં વધારાના સંકેત છે.
સિંહ રાશિ
તમારા સ્વામી સૂર્ય જ્યારે રોહિણી જેવા શુભ નક્ષત્રમાં હશે તો તમારી કરિયરમાં પ્રગતિના દ્વાર ખુલશે. જો તમે વેપાર વધારવા માંગતા હોવ તો આ રોકાણ માટેનો યોગ્ય સમય છે. તમારી આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો થશે. બેંક બેલેન્સમાં બંપર ઉછાળો આવશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન સુખ સુવિધામાં વધારો લાવશે. જૂના અટવાયેલા ધનની પ્રાપ્તિ થશે. આ સમય તમારી નાણાકીય યોજનાઓને સફળ બનાવવાનો સમય છે. જેનાથી ભવિષ્ય માટે મોટી બચત કરી શકશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos