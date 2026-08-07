/સૂર્ય-કેતુ બનાવશે અત્યંત ઘાતક યોગ, 17 ઓગસ્ટથી આ 3 રાશિવાળા થઈ જજો સાવધાન, દુ:ખના દહાડા થશે શરૂ!

જ્યોતિષ મુજબ સૂર્ય અને કેતુની યુતિને બહુ શુભ ગણવામાં આવતી નથી. તે વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસ, નિર્ણય ક્ષમતા, સ્વાસ્થ્ય અને કૌટુંબિક જીવનને પ્રભાવિત કરી શકે છે. જો કે તે કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ, ભાવ, અને દ્રષ્ટિ પર નિર્ભર કરે છે. આવામાં જેમની કુંડળીમાં આ યુતિ અશુભ ફળ આપતી હોય તેમણે ખુબ સાવધાની વર્તીને યોગ્ય જ્યોતિષની સલાહ લઈને સૂર્ય કેતુ સંલગ્ન ઉપાય અજમાવવા લાભકારી રહી શકે છે.
સૂર્ય જ્યારે પોતાની જ રાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે અત્યંત ખતરનાક ગ્રહણ યોગ બનશે. 17 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય સ્વરાશિ સિંહમાં પ્રવેશ કરશે. આ દરમિયાન સિંહ રાશિમાં સૂર્ય અને કેતુની યુતિથી ગ્રહણ યોગ બનશે. જ્યોતિષ મુજબ સૂર્ય અને કેતુનો અશુભ પ્રભાવ કેટલીક રાશિઓ માટે પડકાર બની શકે છે. આ જાતકોએ જીવનમાં સાવધાની વર્તવી પડશે. કઈ 3 રાશિઓએ સૌથી વધુ સતર્ક રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો.
કન્યા રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને કેતુની આ યુતિ શુભ મનાઈ રહી નથી. આ યુતિ તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં બનશે. આ દરમિયાન આર્થિક હાનિ થવાની આશંકા પ્રબળ રહેશે. કૌટુંબિક જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. વિદેશ સંલગ્ન વેપારમાં પણ મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. માનસિક ભ્રમ અને તણાવની સ્થિતિ પેદા થઈ શકે છે.
મકર રાશિમાં યુતિ આઠમાં ભવમાં આ યુતિ થઈ રહી છે. જેનાથી અચાનક ધનહાનિ થવાની આશંકા રહેશે. આ દરમિયાન રોકાણ કરવાથી બચવું. પિતા સાથે વ્યવહાર સારો રાખવો. કારણ કે સૂર્ય પિતાના કારક ગણાય છે. આ સમયગાળામાં પિતા સાથે મનમોટાવ બની શકે છે. પૈતૃક કારોબાર કરનારાઓને નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. યોગ્ય પ્લાનિંગ સાથે આગળ વધવું જરૂરી રહેશે. આઠમાં ભાવને દુર્ઘટનાઓનો ભાવ ગણાય છે. આથી વાહન ચલાવતા સાવધાન રહેવું.
મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય સારો નહીં રહે. આ યુતિ તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં બનશે. છઠ્ઠો ભાવ શત્રુનો ભાવ ગણાય છે. આથી વિરોધીઓ સક્રિય થઈ શકે છે. ઓફિસમાં સાવધાની વર્તવી પડશે. જો નવું કામ શરૂ કરવાનું વિચારતા હોવ તો પહેલા ઘરના વડીલોની સલાહ લેવી સારી રહેશે. છઠ્ઠો ભાવ રોગનો પણ કારક છે. આથી આ દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)