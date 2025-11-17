ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

20 નવેમ્બરથી આ રાશિઓનો ઉગશે સુખનો સુરજ, અચાનક થશે ધનલાભ ! મંગળ બનાવશે અદ્ભુત રાજયોગ

Chaturgrahi Yog 2025 : ચંદ્ર ટૂંક સમયમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં ગોચર કરશે, જેનાથી ચતુર્ગ્રહી યોગ બનશે. આ યોગ આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે ખાસ લાભ લાવી શકે છે.

Updated:Nov 17, 2025, 03:19 PM IST

Chaturgrahi Yog 2025 : નવેમ્બર મહિનો ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ હોઈ શકે છે, કારણ કે આ મહિનામાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ રાજયોગો રચાઈ રહ્યા છે. મંગળ અને બુધ હાલમાં વૃશ્ચિક રાશિમાં છે, જેના કારણે ત્રિગ્રહી અને બુધાદિત્ય રાજયોગ બન્યો છે. 20 નવેમ્બરે ચંદ્ર પણ આ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી ચતુર્ગ્રહી યોગ સર્જાશે. જેના કારણે આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને ખાસ લાભ થઈ શકે છે.   

વૃષભ રાશિ

આ રાશિની કુંડળીના સાતમા ભાવમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે. પરિણામે લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે અને આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો તેમના પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરી શકે છે. જીવનમાં ખુશી ઝડપથી વધવાની અપેક્ષા છે. માનસિક અને શારીરિક તણાવ દૂર થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલતા કૌટુંબિક વિવાદોનો અંત આવી શકે છે. કારકિર્દીમાં લાભ થવાની અપેક્ષા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે.  

વૃશ્ચિક રાશિ

આ રાશિના લોકો માટે ચતુર્ગ્રહી યોગ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને ચંદ્ર તેમની કુંડળીમાં લગ્ન ભાવમાં યુતિ ધરાવે છે. વધુમાં કર્ક રાશિમાં સ્થિત ગુરુ, મંગળ અને ચંદ્ર બંને પર દ્રષ્ટિ કરી રહ્યો છે, જે આ રાશિના લોકો માટે નસીબ ચમકાવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવા લાગશે અને સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે.

તુલા રાશિ

આ રાશિના બીજા ભાવમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બની રહ્યો છે, જ્યારે સાતમા ભાવમાં શુક્રનું દ્રષ્ટિકોણ કલા, સુંદરતા અને સર્જનાત્મકતાના ક્ષેત્રોમાં વિશેષ લાભની પ્રબળ સંભાવના લાવે છે. મંગળ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને બુધનું મિલન તમારા આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભની શક્યતાઓ છે અને પૈસાનું રોકાણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે અત્યંત શુભ રહેશે.   

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

