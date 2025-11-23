શનિની રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ, નવા વર્ષમાં આ 3 રાશિઓ થશે માલામાલ !
Surya Mangal Yuti 2026 : નવા વર્ષ 2026ના પહેલા મહિનામાં સૂર્ય અને મંગળની શનિની રાશિમાં યુતિ થવી એ એક દુર્લભ સંયોગ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ યુતિ ત્રણ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે, જે કારકિર્દી, સફળતા અને નાણાકીય બાબતોમાં નોંધપાત્ર લાભ પ્રાપ્ત કરે તેવી અપેક્ષા છે.
Surya Mangal Yuti 2026 : નવા વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં એક દુર્લભ ગ્રહ સંયોગ બનવાનો છે. શનિના ઘરમાં મંગળ અને સૂર્યની યુતિ આ ત્રણ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર લાભ લાવશે. દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 14 જાન્યુઆરીએ સૂર્ય શનિના શાસિત મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 16 જાન્યુઆરીએ મંગળ એ જ રાશિમાં ગોચર કરશે. મકર રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ આદિત્ય મંગળ રાજયોગનું સર્જન કરશે, જે 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના લોકોને પ્રમોશન, પગાર વધારો અને નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. આ સમય દરમિયાન વ્યવસાયિક નફામાં પણ વધારો થશે. તમને મોટો નફાકારક સોદો મળી શકે છે. આ દુર્લભ યુતિને કારણે, અપરિણીત લોકો માટે લગ્ન પ્રસ્તાવો પણ આગળ વધી શકે છે.
તુલા રાશિ
શનિના ઘરમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ તમને સંપત્તિ, મિલકત, વાહન અથવા નવું ઘર ખરીદવાની તક પૂરી પાડી શકે છે. તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ મળશે. તમારો સામાજિક પ્રભાવ વધશે. તમારું ઘરેલું જીવન શાંતિપૂર્ણ રહેશે અને તમારું લગ્નજીવન સુખી રહેશે. આ સમય દરમિયાન તમે નોકરીમાંથી વ્યવસાય તરફ પણ સ્વિચ કરી શકો છો. આ પગલું લાંબા ગાળે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
મકર રાશિ
સૂર્ય અને મંગળ તમારી રાશિમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા હોવાથી આ યુતિ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તમે નવું સાહસ શરૂ કરવામાં અથવા તમારા કૌટુંબિક વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવામાં સફળ થશો. તમારી કારકિર્દીમાં સન્માન અને સિદ્ધિઓ ક્ષિતિજ પર છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની પણ પ્રબળ સંભાવના છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
