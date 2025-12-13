ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

18 મહિના બાદ ગ્રહોનો મહાયોગ, 2026માં આ ૩ રાશિઓ જીવશે રાજા જેવું જીવન, નોકરી-વ્યવસાયમાં થશે પ્રગતિ

Sun–Mars Conjunction : જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, મકર રાશિમાં સૂર્ય અને મંગળની યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જે એક શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગના કારણે કેટલીક રાશિઓનું કિસ્મત બદલાઈ શકે છે. 

Updated:Dec 13, 2025, 03:03 PM IST

Sun–Mars Conjunction : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોની યુતિઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેનો માનવ જીવન પર સીધો પ્રભાવ પડે છે. 2026ની શરૂઆતમાં ઘણા ગ્રહો ગોચર કરશે અને શુભ યુતિઓ બનાવશે. જાન્યુઆરીમાં સૂર્ય અને મંગળ મકર રાશિમાં એક યુતિ બનાવશે, જેને એક શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી યોગ માનવામાં આવે છે. આ શુભ યોગ ત્રણ રાશિઓ માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ લાવી શકે છે. જેના કારણે આ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે.   

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યુતિ ચોથા ભાવમાં બની રહી છે, જેને આરામ અને સંપત્તિનો કારક માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન તમે નવું વાહન અથવા ઘર ખરીદવાનું વિચારી શકો છો. સ્થાવર મિલકત અથવા તબીબી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારો નફો થવાની સંભાવના છે. કામ પર તમારી મહેનતની પ્રશંસા થશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. 

મીન રાશિ

મીન રાશિ માટે આવક અને નફાના ઘરમાં સૂર્ય-મંગળ યુતિ બની રહી છે. જે આવકના નવા સ્ત્રોત ખોલી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પગાર વધારો અથવા બોનસ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને અચાનક નોંધપાત્ર લાભ થઈ શકે છે. આ સમય રોકાણ માટે પણ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. તમને તમારા બાળકો સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય અને મંગળની આ યુતિ અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ યુતિ તમારી રાશિના લગ્ન ભાવમાં થશે, જે તમારા આત્મવિશ્વાસ અને વ્યક્તિત્વ પર સીધી અસર કરશે. આ સમય દરમિયાન તમે પહેલા કરતા વધુ મજબૂત અને નિર્ણાયક અનુભવશો. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારી મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત રહેશે. 

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.   

