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આજથી આ 4 રાશિવાળા માટે ભારે સમય! મંગળના ઘરમાં જશે સૂર્ય, ભારે ધનહાનિના યોગ, જાણો બચવાના ઉપાય!

Written ByViral Raval
Published: Jun 08, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:26 AM IST

Surya Nakshatra Gochar: આજે ગ્રહોના રાજા સૂર્ય મંગળના સ્વામીત્વવાળા મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ રાશિના જાતકો માટે ભારે રહી શકે છે તે ખાસ જાણો. 
 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય એ ગ્રહોના રાજા ગણાય છે. સૂર્યની ચાલમાં ફેરફાર તમામ રાશિઓ પર પ્રભાવ પાડે છે. આજે સૂર્યદેવ મંગળના સ્વામિત્વવાળા મૃગશિરા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય અને મંગળ એ બંને ઉગ્ર અને અગ્નિ તત્વવાળા ગ્રહ છે. આથી સૂર્યનું મંગળના ઘરમાં જવું એ કેટલીક રાશિઓના જીવનમાં ભારે ઉથલપાથલ, માનસિક તણાવ અને આર્થિક પડકારો લાવી શકે છે. આ ગોચરના કારણે જે રાશિઓ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે તેમાં  તમારી રાશિ છે કે નહીં તે ખાસ જાણો. 

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારી રાશિના બીજા ભાવને પ્રભાવિત કરશે જે ધન અને વાણીનો છે.  દરમિયાન તમારી વાણીમાં કડવાશ અને ગુસ્સો આવી શકે. જેના કારણે પરિવારના સભ્યો અને સહકર્મીઓ સાથે વિવાદમાં પડી શકો. આર્થિક મામલાઓમાં સમય થોડો નબળો રહી શકે છે. સમજ્યા વિચાર્યા વગર રોકાણ કરશો તો નુકસાન થઈ શકે. કોઈને ઉધાર પૈસા આપવાથી બચો પૈસા ફસાઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે સીનિયર અધિકારીઓ સાથે વિવાદથી બચો નહીં તો છબી ખરાબ થઈ શકે.   

વૃશ્ચિક રાશિ3/6

વૃશ્ચિક રાશિ

સૂર્ય દેવ તમારી રાશિથી આઠમાં ભાવમાં જે આયુષ્ય, સંકટ અને ગુપ્ત રોગનો છે તેમાં પ્રભાવ કરશે. મંગળની રાશિ હોવાના કારણે તમારે સ્વાસ્થ્ય સંલગ્ન સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. અચાનક ગુસ્સો આવવો કે  બીપી વધવું જેવી સમસ્યા આવી શકે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી. ઈજા કે દુર્ઘટના ઘટી શકે. કાર્યક્ષત્રે તમારા ગુપ્ત શત્રુ સક્રિય થઈ શકે. કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ કે ડીલની શરૂઆતથી બચવું.   

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં થઈ રહ્યું છે જે રોગ, કરજ અને શત્રુનો ભાવ છે. સૂર્યની સ્થિતિ અહીં કેટલાક મામલાઓમાં માનસિક તણાવ વધી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચા વધી શકે. જે બજેટ બગાડે. કોર્ટ કચેરીના વિવાદોમાં ધનનો ખર્ચ થાય. નોકરીયાતોએ કામનું દબાણ ઝેલવું પડી શકે. મહેનતનું પૂરું ફળ ન મળતા નિરાશા થઈ શકે. વિરોધીઓની ચાલ માનસિક શાંતિ બગાડી શકે.   

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

સૂર્ય દેવું આ ગોચર તમારી રાશિના સુખ, માતા અને વાહનના ભાવ એટલે કે ચોથા ભાવમાં થઈ રહ્યુ છે. આ ગોચરથી ઘરમાં માનસિક અશાંતિ રહી શકે. માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા વધી શકે. પ્રોપર્ટી કે વાહનના ખરીદ  વેચાણ સંલગ્ન મામલાઓમાં ન પડવું. નુકસાન કે ફ્રોડ થઈ શકે. ઓફિસમાં ટ્રાન્સફર કે પોસ્ટિંગ એવી જગ્યાએ થઈ શકે જે તમને ન ગમે. ઘરેલુ મામલાઓમાં શાંત મગજ રાખી નિર્ણય લેવો. 

બચવાના ઉપાય6/6

બચવાના ઉપાય

ભારે પ્રભાવથી બચવા માટે રોજ સવારે તાંબાના લોટામાં જળ લઈને ભગવાન સૂર્યને અર્ધ્ય આપવું જોઈએ. સૂર્ય મંત્ર "ऊं घृणि सूर्याय नमः" નો ઓછામાં  ઓછા 108 વાર જપ કરવો જોઈએ. રવિવારના દિવસે તાંબા, ઘઉ, ગોળનું દાન કરવું જોઈએ. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તસવીરો- AI Images

TAGS:
Surya Nakshatra Gochar
Surya Gochar
astrology
Jyotish
Horoscope

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