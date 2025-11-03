ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

સૂર્ય કરશે શનિના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, આ 4 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ, દરેક ક્ષેત્રમાં મળશે સફળતા

Surya Nakshatra Gochar : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, સૂર્યને બધા ગ્રહોનો રાજા માનવામાં આવે છે. દર મહિને સૂર્ય ફક્ત તેની રાશિ જ નહીં પરંતુ તેના નક્ષત્રમાં પણ ગોચર કરે છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે બધી રાશિઓના જીવન, કારકિર્દી અને ભાગ્ય પર સીધી અસર કરે છે.
 

Updated:Nov 03, 2025, 06:44 PM IST

Surya Nakshatra Gochar : દ્રિક પંચાંગ મુજબ, 19 નવેમ્બર, 2025ના રોજ સૂર્ય અનુરાધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે અને 2 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે. હાલમાં સૂર્ય વિશાખા નક્ષત્રમાં છે. ભગવાન શનિદેવ અનુરાધા નક્ષત્રના અધિપતિ છે, તેથી આ યુતિ અનેક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવનાર માનવામાં આવે છે. આ પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે, તેના વિશે જાણીશું.

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ માટે અનુરાધા નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર નવી ઉર્જા અને તકો લાવશે. તમને તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાય સંબંધિત સારા સમાચાર મળી શકે છે. નાણાકીય પ્રવાહ વધશે અને નવા લોકો સાથે મુલાકાત ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને તમે માનસિક રીતે હળવાશ અનુભવશો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં શાંતિ અને સંતુલનનો સમયગાળો આવશે.  

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ માટે સૂર્યનું આ ગોચર અત્યંત શુભ છે. આ સમય દરમિયાન બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે, જેનાથી નવી શક્યતાઓના દ્વાર ખુલશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળી શકે છે અને રોકાણથી નફો થવાની સંભાવના છે. કારકિર્દીમાં પરિવર્તન અથવા નવી દિશા શોધી રહેલા લોકો માટે, આ સમય પ્રગતિ અને સફળતાનો સંકેત આપે છે.

મિથુન રાશિ

અનુરાધા નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુભ સંકેતો લાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યવસાયમાં સારો નફો અને નવો વ્યવસાય શરૂ કરવાની તકો મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર પ્રમોશન અથવા પદમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને પારિવારિક જીવનમાં સુમેળ વધશે. વૈવાહિક સંબંધો પણ મધુર બનશે.

કર્ક રાશિ

આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કર્ક રાશિના જાતકો માટે નાણાકીય લાભ અને પ્રગતિ લાવશે. આ સમય દરમિયાન જમીન, મકાન અથવા વાહનની ખરીદી શક્ય છે. વ્યવસાયમાં વિસ્તરણ અને આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલવાના સંકેત છે. તમને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારી અથવા નેતૃત્વની ભૂમિકા મળી શકે છે. એકંદરે, તમારી નાણાકીય અને સામાજિક સ્થિતિ બંને મજબૂત થશે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

