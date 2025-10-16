દિવાળી બાદ આ રાશિઓના દુ:ખના દિવસો થશે દૂર, સૂર્ય દેવના આશીર્વાદથી જીવશે રાજા જેવું જીવન !
Surya Nakshatra Gochar : દિવાળી બાદ સૂર્ય પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. તે રાહુના સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ પરિવર્તન મેષ રાશિથી મીન રાશિ સુધીના રાશિચક્રને અસર કરશે. તો આ પરિવર્તનથી કેટલીક રાશિના લોકોને ફાયદો થશે.
Surya Nakshatra Gochar : ગ્રહોના રાજા સૂર્ય દિવાળી પછી પોતાનું નક્ષત્ર બદલશે. જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ, સૂર્ય 24 ઓક્ટોબરે ચિત્રા નક્ષત્રમાંથી ગોચર કરશે અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, 5 નવેમ્બર સુધી ત્યાં રહેશે. સ્વાતિ નક્ષત્રનો સ્વામી રાહુ છે. સૂર્યના રાહુના નક્ષત્રમાં ગોચરથી બધી રાશિઓ પ્રભાવિત થશે, પરંતુ આ 3 રાશિઓને ફાયદો થશે.
તુલા રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે શુભ રહેશે. આ સમય દરમિયાન નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમને વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક સમસ્યાઓથી મુક્તિ મળશે. તમને કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે.
ધન રાશિ
સ્વાતિ નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર ધન રાશિના જાતકો માટે સારું રહેશે. આ સમય દરમિયાન નોકરી કરતા લોકો આવકમાં વધારો અનુભવી શકે છે. તમારા નેતૃત્વ કૌશલ્યમાં સુધારો થશે. તમને કામ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. જમીન, મકાન અને વાહનો ખરીદવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
કુંભ રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કુંભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. તમને તમારા કાર્યમાં નસીબ અને સફળતા મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે અને આવકના જૂના સ્ત્રોતોમાંથી પણ પૈસા આવશે. કાર્યસ્થળમાં સુધારો થશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
Trending Photos