૩ ડિસેમ્બરે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર, આ ૩ રાશિઓનું ચમકશે કિસ્મત, ધન-સંપત્તિમાં થશે વધારો

Surya Nakshatra Gochar : ૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ, સૂર્ય અનુરાધાને છોડીને જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર બુધ દ્વારા શાસિત છે, અને સૂર્ય-બુધની મિત્રતા આ સંક્રમણને અત્યંત શુભ બનાવે છે. સૂર્યનું ગોચર ઘણી રાશિઓ માટે કારકિર્દી, નાણાકીય સ્થિતિ અને સામાજિક સ્થિતિમાં પ્રગતિ લાવશે.
 

Updated:Nov 27, 2025, 05:30 PM IST

Surya Nakshatra Gochar : જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તે કારકિર્દી, સ્વાસ્થ્ય, પ્રતિષ્ઠા અને નાણાકીય સ્થિતિ પર સીધી અસર કરે છે. સૂર્ય 3 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રમાં અને 16 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યેષ્ઠ નક્ષત્રનો અધિપતિ બુધ સૂર્યનો મિત્ર ગ્રહ છે, તેથી આ પરિવર્તન ઘણી રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે. 

સિંહ રાશિ

આ સમય દરમિયાન સિંહ રાશિના લોકોનું નસીબ મજબૂત રહેશે. સકારાત્મક વિચારો વધશે અને તમારી સામાજિક સ્થિતિ વધશે. સરકારી નોકરી કરનારાઓને ઇચ્છિત ટ્રાન્સફર અથવા પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. સંપત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. 

મેષ રાશિ

આ સમય મેષ રાશિ માટે નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવશે. તમારી મહેનત તમારા કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં સ્પષ્ટપણે પરિણામ આપશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળશે અને તમને પ્રમોશનની સાથે નવી જવાબદારીઓ પણ મળી શકે છે. નવા વ્યવસાયિક સોદાના સંકેતો છે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ ખુશીનો સમય છે. ઘરથી લઈને કાર્યસ્થળ સુધી, દરેક જગ્યાએ ટેકો મળશે. ટૂંકા અને લાંબા અંતરની મુસાફરી શક્ય છે. IT, લેખન અને કોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે અને ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. નવો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે આ એક બેસ્ટ સમય છે.

