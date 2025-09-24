Surya Gochar 2025: 27 સપ્ટેમ્બરથી ચમકશે 4 રાશિવાળાઓનું ભાગ્ય, નોટોથી ઠસોઠસ ભરેલા રહેશે ખિસ્સા
Surya Gochar 2025: સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંતે સૂર્ય ગ્રહ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. સૂર્યનું આ ગોચર 4 રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થવાનું છે. સૂર્ય ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાંથી નીકળી હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.
સૂર્ય નક્ષત્ર પરિવર્તન
શારદીય નવરાત્રી ચાલી રહી છે અને નવરાત્રી દરમિયાન જ સૂર્ય નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનની શુભ અશુભ અસરો દરેક રાશિના લોકો પર જોવા મળશે. ખાસ તો 4 રાશિના લોકોને સૂર્ય બંપર ધનલાભ કરાવશે.
સૂર્યનું હસ્ત નક્ષત્રમાં ગોચર
સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં 27 સપ્ટેમ્બરે ગોચર કરશે. આ નક્ષત્રનો સ્વામી ગ્રહ ચંદ્ર છે. ચંદ્રના નક્ષત્રમાં સૂર્યના ગોચરથી 4 રાશિવાળાઓનું ભાગ્ય રાતોરાત પલટી મારશે, આ સમય દરમિયાન મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, આત્મવિશ્વાસ વધશે. આ સિવાય કયા કયા ફાયદા થશે ચાલો જાણીએ.
મેષ રાશિ
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના લોકોને નવી ઊર્જા આપશે. કામની ઓળખ મળશે. બેરોજગારને નોકરીની તક મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ખાસ હશે, સમાજમાં માન-સમ્માન વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિરતા આવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. વેપારીઓને લાભ થશે. સંબંધોમાં મીઠાશ વધશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિવાળાઓના કરિયરમાં ઉન્નતિના યોગ છે. મહેનતનું ફળ મળશે કારોબારમાં લાભ થશે. નોકરી કરનારાઓને ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. ઘરમાં શુભ અને માંગલિક આયોજન થઈ શકે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના લોકોને સૂર્ય બંપર લાભ કરાવી શકે છે. એકાએક અટકેલા કામ પણ પુરા થવા લાગશે.. નોકરીમાં ઉન્નતિ થશે. જવાબદારી અને પ્રભાવ વધશે. અટકેલું પ્રમોશન મળી શકે છે.
