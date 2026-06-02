/ગણતરીના કલાકોમાં આ 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય જબરદસ્ત ઝગારા મારશે, મહેનત રંગ લાવશે, ચારે કોરથી પૈસાનો થશે વરસાદ!

Surya Nakshatra Gochar: 8 જૂનના રોજ બપોરે 1.39 કલાકે સૂર્ય મૃગશિરા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. મૃગશિરાના સ્વામી મંગળ છે. આ નક્ષત્રમાં સૂર્ય 22 જૂન સુધી રહેશે. આવામાં મંગળના સ્વામિત્વવાળા મૃગશિરામાં સૂર્યના ગોચરથી કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી શકે છે તે ખાસ જાણો.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમયાંતરે સૂર્યની ચાલમાં ફેરફાર થતો રહે છે. સૂર્યનું ગોચર મેષથી લઈને મીન રાશિને પ્રભાવિત કરે છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ ગ્રહોા રાજા સૂર્ય હાલ વૃષભ રાશિ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં છે. મૃગશિરા નક્ષત્રના સ્વામી મંગળ છે. જલદી ગ્રહોના રાજા સૂર્ય મંગળના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્ર ગોચર કઈ રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે તે ખાસ જાણો.
સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે સારું રહેશે. નોકરીયાતો અને વેપારીઓ માટે આ સમય ખુબ લકી રહેશે. મેરિડ લોકોએ પોતાના પાર્ટનરના સ્વાસ્થ્ય પર ફોક્સ કરવાનું રહેશે. કામ પૂરેપૂરી લગ્ન અને મહેનતથી કરવું તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. વાહન ખરીદીના પણ ચાન્સ છે.
સિંહ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ ગોચર ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં તમને અનેક તકો મળી શકે છે. ઘર પરિવારમાં શાંતિ અને સુખ ચેનવાળો માહોલ રહેશે. ધૈર્ય સાથે મામલાઓનો ઉકેલ લાવશો તો સારું રહેશે. આવક વધવાના ચાન્સ છે.
ધનુ રાશિના જાતકો માટે પણ સૂર્યનું મંગળના નક્ષત્રમાં ગોચર પોઝિટિવ રહી શકે છે. કુંવારા લોકોને પ્રેમમાં સારા સમાચાર મળી શકે. જઘરના સભ્યો સાથે સારો સમય પસાર કરશો. આવકના સ્ત્રોત વધી શકે છે.
