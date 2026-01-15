ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગ્રહોના રાજાનો પ્રવેશ, આ રાશિના જાતકો જીવશે રાજા જેવું જીવન; ચારે બાજુથી મળશે સફળતા!

Surya Nakshatra Pada Gochar 2026: ટૂંક સમયમાં સૂર્યનું ગોચર ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં થવાથી 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે અને તેનાથી જાતકોને શું લાભ થવાનો છે.

Updated:Jan 15, 2026, 09:57 PM IST

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય ટૂંક સમયમાં પદ નક્ષત્ર ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. મકર સંક્રાંતિ પછી હવે સૂર્યનું નક્ષત્ર પદ ગોચર તમામ 12 રાશિઓને પ્રભાવિત કરી શકે છે. 17 જાન્યુઆરી 2026 શનિવારે સાંજે 09:45 કલાકે સૂર્ય ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં ગોચર કરશે. હાલમાં જ સૂર્યનું પોતાના જ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ગોચર થયું છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગ્રહોનું એક નક્ષત્રના એક પદમાંથી બીજા પદમાં જવું જાતકો પર ઊંડી અસર પાડે છે. પિતા, યશ અને પ્રસિદ્ધિના કારક સૂર્યનો ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકોને લાભ કરાવશે. ચાલો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ-કઈ છે.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ નક્ષત્ર ગોચર વિશેષ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. કરિયરમાં મોટી સફળતાની સાથે જ મોટો ઘનલાભ થઈ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મકતા આવશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને પરિવારમાં તમારું માન-સન્માન વધશે. નેતૃત્વ ક્ષમતામાં પણ વધારો થશે.

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું પોતાના જ નક્ષત્રના તૃતીય પદમાં પ્રવેશ કરવું સારા પરિણામો આપી શકે છે. જાતકોને કરિયરમાં પ્રગતિ થશે. બિઝનેસને લઈ લાંબી મુસાફરી પર જઈ શકો છો. મોટી યોજનાઓ પર કામ કરવા માટે આ સારો સમય છે. જો કે, રૂપિયાની લેવડ-દેવડમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ પદ નક્ષત્ર ગોચર મોટી સફળતા અપાવનારું સાબિત થશે. નોકરી કરતા જાતકો મોટું પદ મેળવવામાં સફળ રહેશે. વાદ-વિવાદમાં પ્રતિસ્પર્ધીઓને હરાવી શકશો. અટકેલા નાણાં પરત મળશે અને અધૂરા કામો પૂરા કરવામાં સફળતા મળશે.

ધન રાશિ 

ધન રાશિ માટે સૂર્યનું પદ નક્ષત્ર ગોચર શુભ સાબિત થઈ શકે છે. નવું ઘર ખરીદવા માટે આ ઉત્તમ સમય છે. જૂના પ્લાનિંગ પર ફરી કામ શરૂ કરી શકો છો. બિઝનેસ સંબંધિત કાર્યો જલ્દી પૂરા થશે. સંબંધોમાં માન અને ગહનતા વધશે. પરિવાર સાથે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. તમે પહેલા કરતા વધુ શિસ્તબદ્ધ બનશો.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

