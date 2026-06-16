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સૂર્યનો આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરાવશે મોટું નુકસાન, આ 4 રાશિઓની વધશે મુશ્કેલીઓ; મંડરાશે આર્થિક સંકટના વાદળો!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 16, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:45 PM IST

Surya Nakshatra Parivartan 2026: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 22 જૂન 2026ના રોજ રાહુના આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્યના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી 4 રાશિના જાતકોને પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.

સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન1/6

સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન

જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોના રાજા સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓ પર શુભ-અશુભ પ્રભાવ પાડે છે. પંચાંગ અનુસાર 22 જૂન 2026 સોમવારે બપોરે 12:31 વાગ્યે સૂર્ય રાહુના નક્ષત્ર આદ્રામાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. સૂર્યનો આદ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટા પડકારો લઈને આવવાનું છે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે જેના માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર અશુભ સાબિત થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

સૂર્યના નક્ષત્ર ગોચરથી મેષ રાશિના જાતકોના પારિવારિક બાબતોમાં વિવાદ વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પરસ્પર મતભેદ વધી શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખો અને ધન સંબંધિત બાબતોમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લો. પ્રેમ સંબંધોમાં મધુરતા જાળવી રાખવા માટે ઓછું બોલવું જ યોગ્ય રહેશે.

તુલા રાશિ3/6

તુલા રાશિ

સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલ સમય લાવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે. ધનનો ખર્ચ વધી શકે છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ વધશે અને વેપારને લગતા નિર્ણયો ખોટા પડી શકે છે. જાતકોએ દરેક બાબતમાં સતર્ક રહેવું પડશે.

ધન રાશિ4/6

ધન રાશિ

સૂર્યનો રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ધન રાશિના જાતકોની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે. વેપારમાં અહંકાર સાથે ડીલ ફાઇનલ ન કરો, મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓની વાતોની અવગણના ન કરો. કાર્યક્ષેત્રમાં મહેનત કરવા છતાં પણ સફળતા મોડી મળશે.

મીન રાશિ5/6

મીન રાશિ

સૂર્યનો રાહુના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ મીન રાશિના જાતકોનું મોટું નુકસાન કરાવી શકે છે, જેને લઈને જાતકોએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. અચાનક ધન ખર્ચ વધી શકે છે. માનસિક તણાવ વધશે અને શારીરિક થાકમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. ધૈર્ય રાખો અને રોકાણ કરવાથી બચો.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
surya gochar 2026
Surya Ardra Nakshatra
Sun Transit Rahu Nakshatra
સૂર્ય ગોચર 2026
સૂર્યનો આર્દ્રા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ

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