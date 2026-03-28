સૂર્યનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર આ રાશિઓ માટે ખુલશે ભાગ્યના દ્વાર, થશે છપ્પફાડ ધનલાભ!

સૂર્યનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર આ રાશિઓ માટે ખુલશે ભાગ્યના દ્વાર, થશે છપ્પફાડ ધનલાભ!

Surya Nakshatra Parivartan 2026: સૂર્ય દેવ 31 માર્ચથી 14 એપ્રિલ સુધી રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરવાના છે. જ્યોતિષીઓનું કહેવું છે કે, બુધની માલિકીના આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ સૂર્ય ચાર રાશિઓને જબરદસ્ત લાભ આપી શકે છે.

Updated:Mar 28, 2026, 10:17 PM IST

સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 31 માર્ચે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ દિવસે સૂર્ય ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાંથી નીકળીને રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. રેવતી નક્ષત્ર એ બુધનું નક્ષત્ર છે અને આ નક્ષત્રમાં સૂર્યની હાજરી અમુક રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયી માનવામાં આવે છે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ, સૂર્ય 14 એપ્રિલ સુધી રેવતી નક્ષત્રમાં રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સૂર્ય દેવ ચાર રાશિના જાતકોને માલામાલ કરી શકે છે. ચાલો જાણીએ આ નસીબદાર રાશિઓ વિશે.

મેષ રાશિ

બુધના નક્ષત્ર રેવતીમાં ગોચર કરતા સૂર્ય દેવ મેષ રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધારશે. કરિયરમાં તેમને ખૂબ જ લાભ થશે. તમારા પર વરિષ્ઠોનો ભરોસો વધશે. આ દરમિયાન તમને કેટલીક મોટી જવાબદારીઓ પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. ભાગ્યનો પણ તમને ભરપૂર સાથ મળશે, જેનાથી તમારા કેટલાક મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં ગતિ આવી શકે છે. સરકારી કામો સરળતાથી પૂરા થશે. જે લોકો સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યા છે, તેમના માટે આ સમય ઘણો સારો રહેશે. રૂપિયા-પૈસાની સ્થિતિ સારી રહેશે. પિતા સાથે તમારા સંબંધો વધુ મધુર બનશે.

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે પણ આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ફાયદાકારક દેખાઈ રહ્યું છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ સારી થશે. કરિયરમાં પ્રમોશન અને ઇન્ક્રીમેન્ટ મળવાની શક્યતા છે. સમાજ અને પરિવારમાં તમારું માન-સન્માન વધશે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે. ધનની સ્થિતિ સુધરવાથી મન પ્રસન્ન રહેશે. પરિવાર સાથે સારો સમય વિતાવશો. પરિવાર સાથે કોઈ હિલ સ્ટેશન પર ફરવા જઈ શકો છો. દાન-ધર્મના કાર્યોમાં પણ તમારી રુચિ વધશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિ માટે પણ સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે. તમે જે પણ નિર્ણય લેશો, તે તમને મોટી સફળતા તરફ લઈ જશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કમાણીની કેટલીક સારી અને સુવર્ણ તકો પણ તમારા હાથ લાગી શકે છે. જે લોકોને લાંબા સમયથી એવી ફરિયાદ છે કે રૂપિયા તેમની પાસે ટકતા નથી, તેમની આ ફરિયાદ ખૂબ જ જલ્દી દૂર થવાની છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને તે સારું રહેશે. સંબંધો વધુ મધુર બનશે. ઘરે આવતા મિત્રો અને સંબંધીઓનો તમે સારો આદર-સત્કાર કરશો.

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ નક્ષત્ર પરિવર્તન શુભ પરિણામો લઈને આવવાનું છે. કાર્યક્ષેત્રમાં ઉન્નતિના દ્વાર ખુલશે અને તમારી મહેનતનું યોગ્ય ફળ તમને મળશે. જે લોકોના રૂપિયા લાંબા સમયથી દેવા કે ઉધારમાં ફસાયેલા છે અથવા ક્યાંક રોકાણ કરીને અટવાયા છે, તેમને ખૂબ જ જલ્દી રાહત મળશે. અટકેલા પૈસા ચુંબકની જેમ તમારી પાસે ખેંચાઈ આવશે. નોકરી કે રોજગારની તમારી શોધ પણ ખૂબ જ જલ્દી પૂરી થવાની છે. જે લોકો નોકરી છોડીને પોતાનો બિઝનેસ કે વ્યાપાર શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમને પણ સફળતા મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

