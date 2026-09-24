Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /આગામી 14 દિવસ આ 4 રાશિઓ માટે ખાસ, સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન બનાવશે માલામાલ!

આગામી 14 દિવસ આ 4 રાશિઓ માટે ખાસ, સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન બનાવશે માલામાલ!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 24, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:07 PM IST

Surya Nakshatra Parivartan : 27 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે. સૂર્યના આ ગોચરના કારણે કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકશે. આ રાશિઓ માટે આગામી 14 દિવસ ખાસ રહેશે. તેમને અપાર લાભ અને કારકિર્દીમાં સફળતા મળશે.
 

1/6

Surya Nakshatra Parivartan : પંચાંગ અનુસાર, સૂર્ય 27 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 1:25 વાગ્યે પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યો છે. સૂર્યનું આ વિશેષ નક્ષત્ર પરિવર્તન અમુક રાશિના જાતકો માટે આગામી 14 દિવસ સુધી અત્યંત શુભ અને લાભદાયી સાબિત થશે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  

સિંહ રાશિ2/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના સ્વામી સ્વયં સૂર્યદેવ છે. તેથી સૂર્યના નક્ષત્રમાં થતા આ ફેરફારની સૌથી વધુ સકારાત્મક અને ઊંડી અસર આ રાશિ પર પડશે. આગામી 14 દિવસો દરમિયાન તમારા પરાક્રમ અને નેતૃત્વ ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ થશે.  

મેષ રાશિ3/6

મેષ રાશિ

સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે શાનદાર પરિણામો લાવશે. આગામી 14 દિવસ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળશે. કાર્યસ્થળ પર તમે વિરોધીઓ પર વર્ચસ્વ જાળવી રાખશો. તમારી મહેનતનું સુખદ પરિણામ તમને ખૂબ જ આનંદ આપશે.

મીન રાશિ4/6

મીન રાશિ

સૂર્યનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન મીન રાશિના જાતકો માટે અત્યંત શુભ અને ફળદાયી સાબિત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે.

કર્ક રાશિ5/6

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો કારકિર્દી અને આર્થિક બાબતોમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. આ ગોચરના પ્રભાવ હેઠળ, તમારા અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. વેપાર-ધંધા સાથે સંકળાયેલા લોકોને સારો એવો નફો મળી શકે છે. સમાજમાં તમારા માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

TAGS:
surya nakshatra parivartan 2026
Surya Gochar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CEC જ્ઞાનેશ કુમાર વિરુદ્ધ મહાભિયોગ લાવશે INDIA બ્લોક, બંને ગૃહમાં નોટિસ આપવાની તૈયાર
2
3
4
5