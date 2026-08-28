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  • /ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પોતાના જ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ 4 રાશિઓને રૂપિયાનો વરસાદ; ચારેય તરફથી મળશે સફળતા!

ગ્રહોના રાજા સૂર્ય પોતાના જ નક્ષત્રમાં કરશે પ્રવેશ, આ 4 રાશિઓને રૂપિયાનો વરસાદ; ચારેય તરફથી મળશે સફળતા!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 28, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:58 PM IST

Surya Nakshatra Parivartan: 31 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય પોતાના જ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, તેની શુભ અસર 4 રાશિઓ પર પડી શકે છે અને ધનલાભની સાથે કરિયરમાં પ્રગતિના યોગ બનશે.

સૂર્ય નક્ષત્ર ગોચર 20261/6

સૂર્ય નક્ષત્ર ગોચર 2026

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા માનવામાં આવે છે. સૂર્યને આત્મવિશ્વાસ, માન-સન્માન, નેતૃત્વ, પિતા અને સરકારી ક્ષેત્રના કારક ગ્રહ માનવામાં આવ્યા છે. આ સ્થિતિમાં સૂર્યની ચાલમાં થતો બદલાવ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ઓગસ્ટમાં સૂર્ય સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે મઘા નક્ષત્રમાં પણ ગોચર કર્યું છે. મઘા નક્ષત્રના સ્વામી કેતુ છે. તેનો સંબંધ પિતૃઓ, પ્રતિષ્ઠા અને અધિકાર સાથે માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, સૂર્યના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર તમામ રાશિઓ પર અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. કેટલાક રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર, કારોબાર અને આર્થિક બાબતોમાં ઉત્તમ તકો લઈને આવી શકે છે. ચાલો જાણીએ કઈ 4 રાશિઓ માટે આ ગોચર શુભ રહી શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યક્ષમતા વધારનારું સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોને પૂર્ણ કરવાની તક મળશે. વેપાર કરતા જાતકો માટે પણ સમય સારો રહી શકે છે. નવી ડીલ કે પ્રોજેક્ટ મળવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન લેવાયેલા કેટલાક નિર્ણયો ભવિષ્યમાં લાભ આપી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થવાની સાથે સમાજમાં માન-સન્માન પણ વધશે.

મિથુન રાશિ3/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું આ પરિવર્તન ધન અને સંપર્કોની દ્રષ્ટિએ લાભદાયી રહી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલવાના યોગ બનશ. લાંબા સમયથી અટવાયેલા રૂપિયા પરત મળી શકે છે. કામના સંદર્ભમાં નવા લોકોને મળવાનું થશે, જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી કરતા જાતકોને તેમના કામને કારણે ઓળખ મળી શકે છે. કારોબારીઓ નવી રણનીતિ બનાવીને સારો નફો કમાઈ શકે છે.

સિંહ રાશિ4/6

સિંહ રાશિ

સૂર્ય સિંહ રાશિના સ્વામી છે. હાલમાં સૂર્યનું સિંહ રાશિમાં ગોચર ચાલી રહ્યું છે. આ સ્થિતિમાં સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો આત્મવિશ્વાસ અને નેતૃત્વ ક્ષમતા વધારનારો સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી વાતને મહત્ત્વ મળશે. નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તકો ખુલી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા કે ઉચ્ચ શિક્ષણની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય ઉત્સાહવર્ધક રહી શકે છે. જો કે, સફળતા માટે મહેનત ચાલુ રાખવી જરૂરી રહેશે.

ધન રાશિ5/6

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન શિક્ષણ, કરિયર અને રચનાત્મક કાર્યોમાં સકારાત્મક પરિણામ આપી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમની મહેનતનું સારું પરિણામ મળવાની આશા છે. નોકરીની શોધ કરી રહેલા લોકોને નવી તકો મળી શકે છે. ક્રિએટિવ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોના કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં પણ સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે. આર્થિક બાબતોમાં સ્થિતિ ધીમે-ધીમે સુધરી શકે છે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
surya nakshatra parivartan 2026
Surya Gochar

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