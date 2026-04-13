Surya Nakshatra Parivartan: 14 એપ્રિલથી આ 4 રાશિઓને લાગશે લોટરી! કેતુનું નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર કરાવશે મોટો ધનલાભ

Surya Nakshatra Parivartan 2026: કેતુના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ, સિંહ, ધન અને કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ ગોચરથી કઈ-કઈ રાશિઓને લાભ મળશે.

Updated:Apr 13, 2026, 11:34 AM IST

Surya Nakshatra Parivartan: સૂર્ય દેવ 14 એપ્રિલ 2026ની સવારે 9 કલાક 38 મિનિટ પર રેવતી નક્ષત્રથી અશ્વિની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. અશ્વિની કેતુનું નક્ષત્ર છે અને તેમાં સૂર્યનું ગોચર જ્યોતિષ અનુસાર ખુબ મહત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ ગોચર મેષ, સિંહ, ધન અને કુંભ રાશિના જાતકોને ખૂબ લાભ અપાવશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. કરિયરમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીનો અંત થશે. આવો જાણીએ આ રાશિઓ વિશે વિસ્તારથી.

મેષ રાશિ (Aries)

મેષ રાશિના જાતકો માટે આ ગોચર ભાગ્ય બદલી નાખનાર સાબિત થશે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિના માર્ગ ખુલશે, જેનાથી તમને લોટરી લાગવા જેવો અનુભવ થશે. જૂના કર્જમાંથી મુક્તિ મળશે અને સારી જગ્યાએ રોકાણ કરવાની યોજના બનશે. કુલ મળી તમારા માટે આ ગોચર કોઈ રાજયોગ સમાન રહેશે.

સિંહ રાશિ (Leo)

સિંહ રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. કોઈ જગ્યાએ રોકાણથી લાભ મળશે. બિઝનેસમાં સફળતા મળશે. કોઈ નજીકના વ્યક્તિથી લાભ મળી શકે છે. નોકરીમાં મોટી સફળતા મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે.  

ધન રાશિ (Sagittarius)

ધન રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર ખુબ લાભકારી સાબિત થશે. અચાનક સફળતાનો માર્ગ ખુલશે. કોઈ ડીલથી મોટો ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારા અટવાયેલા કામ પૂરા થવા લાગશે અને ઓફિસમાં તમને ખુબ માન-સન્માન પ્રાપ્ત થશે. વિદેશ જવાનો શુભ યોગ બની રહ્યો છે.

કુંભ રાશિ (Aquarius)

સૂર્યનું નક્ષત્ર ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે કોઈ વરદાન સમાન સાબિત થશે. કમાણીમાં મોટો વધારો થશે. ઘણી જગ્યાએથી ધન પ્રાપ્તિનો યોગ બની રહ્યો છે. પૈતૃક સંપત્તિ લાભ આપશે. નોકરી બદલવાની પણ સંભાવના છે. કોઈ મનની ઈચ્છા પુરી થઈ શકે છે.  

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.  

