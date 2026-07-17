/સૂર્ય પર શનિનો પ્રભાવ! 20 જુલાઈથી આ રાશિઓ જીવશે રાજાશાહી જીવન, ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થશે!

20 જુલાઈના રોજ સૂર્યદેવ શનિના ઘરમાં જશે. શનિ અને સૂર્ય વચ્ચે પિતા પુત્રનો સંબંધ છે. શનિના ઘરમાં સૂર્યના જવાથી કઈ રાશિઓને ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને ગ્રહોના રાજા તરીકે ગણવામાં આવે છે. જ્યારે શનિદેવ એ ન્યાયના દેવતા છે. સૂર્ય પિતા, આત્મા, સાહસના કારક છે જ્યારે શનિ અનુશાસન, મહેનત અને કર્મના કારક છે. 20 જુલાઈના રોજ સૂર્ય શનિના પુષ્ય નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે તથા 3 ઓગસ્ટ સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે. શનિના નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર કેટલીક રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન અનુકૂળ રહી શકે છે. સાહસમાં વધારો થશે. જેના કારણે કાર્યોમાં સફળતા મેળવી શકશો. અટકેલા કાર્યોને ગતિ મળી શકે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. અચાનક ધનલાભથી આર્થિક સ્થિરતા મળી શકે છે. વેપારમાં સ્થિતિ સારી રહેશે અને નફો થશે. પરિવાર સંલગ્ન મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ શકે છે. સરકારી તંત્રનો લાભ થશે. ઓફિસમાં તમારા કામના વખાણ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિવાળા માટે આ સમય સારો રહેશે. ઓફિસમાં કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ કે પદની જવાબદારી મળી શકે છે. રોજી રોજગારમાં નવી તકો મળી શકે. રોકાણમાં સારી તકો મળશે. આવકના નવા નવા સ્ત્રોત ઊભા થશે. બચતમાં સુધાર થશે. વેપારમાં નફો થવાના પ્રબળ યોગ છે. સહકર્મીઓ તમારી પાસે કોઈ મદદ માંગી શકે છે. સીનિયર્સ તમારા કામની ક્ષમતાથી પ્રભાવિત થશે.
સિંહ રાશિવાળાનું કોઈ સપનું પૂરું થઈ શકે છે. મનગમતું પરિણામ મળી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રે નવી ઉપલબ્ધિ મળી શકે. કૌટુંબિક સમસ્યાઓ દૂર થાય. નોકરીની શોધ કરતા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. ભૌતિક સુખ સુવિધાઓમાં વધારાના સંકેત છે. જમીન, મકાન, વાહનની ખરીદી કરી શકો છો. કોઈ જૂનું રોકાણ સારું રિટર્ન આપી શકે છે. અનુશાસનમાં રહેશો તો કાર્યોમાં સફળતા મળવી સરળ રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે આ સમય લાભકારી રહેશે. આ સમય તમને ધનસંબંધિત કાર્યોમાં સફળતા અપાવશે. અટવાયેલા ધનની વાપસી થઈ શકે છે. ભાગ્યનો સાથ મળવાથી અનેક મહત્વપૂર્ણ અને અટકેલા કામો પૂરા થઈ શકે છે. મનગમતો પ્રવાસ કરી શકો છો. વેપારી સ્થિતિ મજબૂત થશે. પિતા સાથેના સંબંધ મજબૂત થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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