/Surya Rohini Nakshatra Gochar 2026: 25 મેએ રોહિણી નક્ષત્રમાં સૂર્યનો પ્રવેશ, 5 રાશિના જાતકો લગાવશે ઊંચી છલાંગ, વધશે માન-સન્માન, પૈસા!

Sun transit in Rohini Nakshatra 2026: 25 મેએ સૂર્યનું ગોચર રોહિણી નક્ષત્રમાં થશે. સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી પાંચ રાશિના જાતકોને લોટરી લાગી શકે છે. આ જાતકો જીવનમાં ઊંચી છલાંગ લગાવશે. કરિયરમાં પ્રગતિ થશે.
Surya Rohini Nakshatra Gochar 2026: ગ્રહોના રાજા સૂર્ય 25 મેએ બપોરે 3.44 કલાકે ચંદ્રમાના નક્ષત્ર રોહિણીમાં પ્રવેશ કરશે. આ દિવસથી લઈને 8 જૂન બપોરે 1.39 કલાક સુધી સૂર્ય રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેશે. 25 મેથી નૌતપાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, જેનાથી ભીષણ ગરમી પડવાની આશંકા છે. સૂર્યના રોહિતી નક્ષત્રમાં આવવાથી મેષ સહિત 5 રાશિના જાતકોના જીવનમાં પરિવર્તન જોવા મળશે.
સૂર્યના નક્ષત્ર ગોચર કરવાથી 5 રાશિના જાતકોને કરિયરમાં લાભ મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે, તો આવક અને નાણાકીય દ્રષ્ટિએ ફાયદો થવાની આશા છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
રોહિણી નક્ષત્રમાં સૂર્યનું ગોચર મેષ રાશિના જાતકોને નોકરી અને બિઝનેસમાં લાભ પ્રદાન કરી શકે છે. તમે અત્યાર સુધી જે મહેનત કરી છે તેનું સકારાત્મક ફળ મળવાનું છે. નવી નોકરીનો પ્રસ્તાવ મળી શકે છે, તો તમારી આવક અને ધનમાં વધારો થવાની આશા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
રોહિણીમાં સૂર્યનો પ્રવેશ વૃષભ રાશિના જાતકોને ધન લાભ અને કમાણીની તક આપશે. 25 મેથી 8 જૂન વચ્ચે તમે કોઈ નવી કાર કે વાહન ખરીદી શકો છો. તમારા પર લક્ષ્મીની કૃપા થશે, જેનાથી તમારૂ બેંક બેલેન્સ વધશે. પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. આ કારણે તમને મોટી જવાબદારી મળી શકે છે. તમારૂ સોશિયલ નેટવર્ક મજબૂત થશે, જે આગળ તમારા કામમાં લાભ અપાવશે.
સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય ગ્રહ છે અને તેનું નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા માટે શુભ ફળયાદી સાબિત થશે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે, તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મળવા માટે અનુકૂળ સમય છે. મહેનત કરો, સફળતા મળી શકે છે. આ સમયમાં રોકાણથી સારો ધનલાભ થઈ શકે છે. તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત થશે. પિતાનો સહયોગ મળશે.
સૂર્યનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના જાતકોને પ્રોપર્ટીનો લાભ આપી શકે છે. આ સમયે તમે કોઈ જમીન, મકાન, પ્લોટ, દુકાન કે ગાડી ખરીદી શકો છો. તમારા અટવાયેલા કામ સફળ થઈ શકે છે. તેનાથી તમે ખુશ થશો. કરિયરમાં ભાગ્યનો સાથ મળશે, તેનાથી તમે આગળ વધી શકો છો. તમારૂ પારિવારિક જીવન સુખમય રહેશે અને કષ્ટ દૂર થશે.
રોહિણીમાં સૂર્યનું ગોચર ધન રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકાવી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે નવી નોકરીના સમાચાર સમાચાર મળી શકે છે, તો બિઝનેસ કરનારને કોઈ મોટી ડીલ મળી શકે છે, જેનાથી ધનલાભ થશે. આ સમયે તમારી આવક સારી રહેશે. તેનાથી આર્થિક પક્ષ મજબૂત થશે. સમય અનુકૂળ છે, તેવામાં કોઈ નવું કામ કરવા ઈચ્છો તો કરી શકો છો.