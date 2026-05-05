/સૂર્ય-શનિની કૃપાથી આ 5 રાશિઓનું ચમકશે નસીબ, લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કરશે માલામાલ; નોકરી-ધંધામાં શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઈમ!

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 05, 2026, 10:45 PM IST|Updated: May 05, 2026, 10:45 PM IST

Surya Shani Labh Drishti Yog: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, 3 જૂન 2026ના રોજ સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 60 ડિગ્રી પર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિથી લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. સૂર્ય-શનિનો આ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે, ચાલો જાણીએ.

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્ય અને શનિની ચાલનું વિશેષ મહત્વ છે. એવું કહેવાય છે કે, જ્યારે આ બન્ને ગ્રહો પોતાની ચાલ બદલે છે અથવા વિશેષ યોગનું નિર્માણ કરે છે, ત્યારે તેની તમામ 12 રાશિઓ પર વ્યાપક અસર જોવા મળે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી મુજબ, 3 જૂન 2026ના રોજ સૂર્ય અને શનિ એકબીજાથી 60 ડિગ્રીના ખૂણે સ્થિત હશે. આવી સ્થિતિમાં આ બન્ને જ ગ્રહોની વિશેષ સ્થિતિથી  લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. આ યોગ કઈ 5 રાશિઓ માટે કલ્યાણકારી રહેશે. ચાલો જાણીએ.

સૂર્ય-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશન અને કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિ અથવા જૂના રોકાણથી આર્થિક લાભ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. વેપારમાં આર્થિક પ્રગતિની ઘણી તકો મળશે. સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. કોઈ મોટા સમાચાર મળી શકે છે.

સૂર્ય-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ ખાસ છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા જાતકોને મોટો આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. ભૂતકાળમાં કરેલા રોકાણનું ફળ મળશે. આ ઉપરાંત શનિદેવની કૃપાથી તમારા અટકેલા કાર્યો ગતિ પકડશે અને સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. દાંપત્ય જીવન સમૃદ્ધ અને ખુશહાલ રહેશે.

સૂર્યની સ્થિતિ તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે, જેનાથી તમે મુશ્કેલ નિર્ણયો સરળતાથી લઈ શકશો. સરકારી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા કાર્યોમાં સફળતા અને ધન આગમનની શક્યતાઓ છે. નોકરી કરતા જાતકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. બિઝનેસમાં અચાનક મોટો નફો થશે અને પિતાની સંપત્તિનો લાભ મળી શકે છે.

સૂર્ય-શનિના લાભ દ્રષ્ટિ યોગનો પ્રભાવથી તમારી આવકમાં વધારો થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા વિવાદોનો અંત આવશે અને સુખ-શાંતિનું વાતાવરણ સર્જાશે. વેપારમાં આર્થિક ઉન્નતિ થશે અને નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા બનશે. આકસ્મિક ધન લાભના યોગ છે.

શનિ અને સૂર્યની કૃપાથી ભાગ્યનો સાથે મળશે, જેના કારણે લાંબા અંતરની યાત્રાઓ ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સંશોધન કાર્ય સાથે જોડાયેલા જાતકો માટે આ સમય સુવર્ણ પરિણામો લાવી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી આર્થિક ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા જાકરોને મોટી ખુશખબરી મળી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

7 મહિનાનું યુદ્ધ, મધમાખીઓનો હુમલો... વર્ષ 2026 માટે નાસ્ત્રેદમસની ખતરનાક ભવિષ્યવાણી!

