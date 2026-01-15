ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પિતા-પુત્રની દુશ્મનાવટ ખુબ ભારે પડશે, આ તારીખથી સંભાળીને રહેજો આ 4 રાશિવાળા, ધનોતપનોત નીકળી જશે!

Surya shani yuti rashi effect: વર્ષ 2026માં સૂર્ય અને શનિની દુર્લભ યુતિ માર્ચ મહિનામાં થશે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને અનેક પડકારોનો સામનો કરવાનો વારો આવી શકે છે. આ યુતિના નકારાત્મક પ્રભાવ પડી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓની મુશ્કેલીઓ વધશે?

Updated:Jan 15, 2026, 09:22 AM IST

વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ ગ્રહોના રાજા સૂર્ય અને ન્યાયના દેવતા તરીકે જેમની ગણતરી થાય તે શનિદેવ વચ્ચે પિતા પુત્ર હોવા છતાં શત્રુતાનો ભાવ છે. આવામાં બંનેની યુતિનો પ્રભાવ કેટલીક રાશિના જાતકો પર ખરાબ પડી શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ 15 માર્ચ 2026ના રોજ રવિવારે મીન રાશિમાં સૂર્યનું ગોચર થશે. આ ગોચરની સાથે જ પહેલેથી મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરતા શનિ સાથે સૂર્યદેવની યુતિ થશે. બે ગ્રહો એક સાથે મીન રાશિમાં રહેવાથી 4 રાશિવાળા માટે પડકારો વધી શકે છે. જાણો કોણે સંભાળીને રહેવું પડશે. 

મેષ રાશિ

સૂર્ય અને શનિની યુતિથી મેષ રાશિના જાતકોએ અનેક પડકારો વેઠવા પડી શકે છે. જાતકોને માનસિક તણાવ વધી શકે છે. કામકાજમાં મહેનત વધશે અને તેનું ફળ ધીમી ગતિથી મળશે. ઓફિસમાં સીનિયરો સાથે મતભેદ વધી શકે છે. ખર્ચા વધી શકે છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે સતર્ક રહેવું પડશે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય શનિની યુતિ હાનિકારક બની શકે છે. જાતકો ભાવનાત્મક રીતે પોતાને નબળા મહેસૂસ કરી શકે. કૌટુંબિક તણાવ વધી શકે છે. કાર્યોમાં અડચણો આવી શકે છે. ધૈર્ય રાખવાની જરૂર રહેશે. વડીલોની સલાહ જરૂર લેજો. 

મકર રાશિ

મકર રાશિ માટે પિતા પુત્રની યુતિ કાર્યોમાં અડચણો લાવી શકે છે. આર્થિક મામલાઓમાં સતર્ક રહેવું. ખર્ચામાં વધારો થઈ શકે છે. કાર્યો પૂરા કરવા માટે મહેનત વધુ  કરવી પડી શકે છે. જો કે જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ સૂર્યના પ્રભાવથી વધશે પરંતુ યુતિથી માનસિક તણાવમાં વધારો થઈ શકે છે. 

મીન રાશિ

મીન રાશિના જાતકો માટે સૂર્ય શનિની આ યુતિ સંઘર્ષ વધારી શકે છે. ઊંડી ચિંતાઓમાં ડૂબી જઈને પોતાને જ પરેશાન કરશે. આધ્યાત્મિક રીતે આ લોકો પોતાને જાગૃત કરવાની કોશિશ કરે પરંતુ નકારાત્મક વિચાર તેમના પગ પાછા ખેંચી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

